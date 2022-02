Nach Poing führt auch Pliening kostenlose MVV-Leih-Tickets für Bürger ein

Von: Armin Rösl

Pliening wird ab Frühjahr zwei IsarCard9Uhr zum kostenfreien Verleih anbieten. © Peter Kneffel/dpa

Poing bietet den Bürgerservice seit knapp drei Jahren, jetzt will auch Pliening kostenlose MVV-Leih-Tickets einführen. In Poing wurden sie bislang über 3300-mal ausgeliehen.

Pliening/Poing - So wie Poing, wird demnächst auch die Gemeinde Pliening Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit bieten, kostenlos MVV-Tickets auszuleihen. Voraussichtlich ab Frühjahr werden im Rathaus zwei IsarCard9Uhr zur Verfügung stehen. Die Kosten in Höhe von rund 1600 Euro für die beiden Jahrestickets trägt die Gemeinde. Ausgeliehen werden können sie tageweise, außerdem übers Wochenende.

Pliening: Gemeinderat stimmt für Verleih

Bevor das Angebot startet, müsse die Verwaltung die organisatorische Umsetzung der Ausleihe im Rathaus vorbereiten, sagten Bürgermeister Roland Frick (CSU) und der stellvertretende Geschäftsleiter Martin Schmidt-Roschow.

Die IsarCard9Uhr ist fast rund um die Uhr gültig, außer Montag bis Freitag zwischen 6 und 9 Uhr, informiert die Gemeindeverwaltung. Das Ticket ist auf andere Personen übertragbar, Kinder von 6 bis 14 Jahren dürfen kostenlos mitfahren. Eigene Kinder und Enkelkinder in beliebiger Anzahl, ansonsten insgesamt maximal drei Kinder.



Zustimmung für Antrag der Grünen

Das Ausleihangebot sei ein „weiterer Baustein für eine bürgerfreundliche Gemeinde“, sagte Gabriele Heigl von der Gemeinderatsfraktion von Bündnis90/Die Grünen. Die hatte den Antrag auf Einführung der MVV-Leihtickets an die Gemeinde und den Gemeinderat gestellt. Der stimmte mit nur einer Gegenstimme dafür.



Poing verleiht drei IsarCard und fünf IsarCard65

In Poing startete der Ticketverleih im Mai 2019, seitdem werden fünf IsarCard 65 und drei IsarCard (gültig jeweils für das MVV-Gesamtgebiet) angeboten. Wie das Rathaus auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, wurden die drei IsarCards bislang insgesamt 1638-mal ausgeliehen, die fünf IsarCard65 1687-mal. Dazwischen lagen Monate, in denen der Ticketverleih wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt war.



Anzahl der Ausleihen in Poing Die Anzahl der Ausleihen seit Beginn im Mai 2019: IsarCard

2019: 446-mal ausgeliehen

2020: 571

2021: 568

2022: 53 IsarCard65

2019: 637-mal ausgeliehen

2020: 505

2021: 498

2022: 47

Laut Verwaltung werden die regulären Tickets am häufigsten von 30- bis 40-jährigen sowie 50- bis 60-jährigen Bürgerinnen und Bürgern nachgefragt. Die IsarCard65 ist generell nur für Senioren ab 65 Jahren. Ausgeliehen werden die Tickets von 65- bis teilweise über 80-Jährigen.



Poing: Bestimmte Nutzungsbedingungen

„Um eine Dauernutzung durch einzelne Personen oder Haushalte auszuschließen, hat die Gemeinde Poing bestimmte Nutzungsbedingungen festgelegt, die eine faire Verteilung beim Verleih gewährt“, informiert Rathaus-Geschäftsleiterin Muriel Brodbeck.



Insbesondere gilt:

• Es können maximal zwei Tickets pro Haushalt an einem Tag ausgeliehen werden.

• Die Tickets können maximal zweimal wöchentlich je Person (je nach Verfügbarkeit) auf zwei nicht aufeinander folgenden Tagen ausgeliehen werden.

• Die Tickets können maximal zweimal wöchentlich an einen Haushalt ausgegeben werden.

• Am Wochenende (Freitag bis Sonntag) können die Tickets einmal pro Monat an eine Person eines Haushalts ausgegeben werden.



Die Ausgabestellen in Poing sind das Bürgerbüro im Rathaus (für zwei IsarCard65 und zwei IsarCard) und das Jugendreferat (drei IsarCard65 und eine IsarCard). Die Ausleihe erfolgt nach vorheriger Anmeldung, alle Infos stehen im Internet auf www.poing.de.

