Nach zwei Jahren Fast-Stillstand: Vereinsleben in Pliening startet wieder

Von: Armin Rösl

Teilen

Schon 2019 wurde Anton Holzner (li.) zum Vorsitzenden des Vereinskartells gewählt. Unser Foto (rechts Bürgermeister Roland Frick) stammt von damals. © dul

Nach zwei Jahren konnte das Vereinskartell Pliening seine Versammlung wieder in Präsenz durchführen. Anton Holzner bleibt Vorsitzender, Veranstaltungen starten.

Pliening – Nach coronabedingtem Fast-Stillstand in den vergangenen zwei Jahren beginnt in der Gemeinde Pliening das Vereinsleben mit ersten öffentlichen Veranstaltungen. Dazu gehört auch die Frühjahrsversammlung des Vereinskartells, die jetzt wieder in Präsenz im Bürgerhaus stattfinden konnte. Dort wurde der Vorsitzende Anton Holzner wiedergewählt – eine Amtsperiode dauert ein Jahr. Weil wegen Corona im vergangenen Jahr keine Wahl durchgeführt werden konnte, blieb der zuletzt 2019 gewählte Holzner auch 2021 und somit für zwei Jahre im Amt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Den Auftakt mit Veranstaltungen (unter Einhaltung der jeweils gültigen Corona-Regelungen) machen die Dorfgemeinschaft und die Schützengesellschaft Ottersberg am kommenden Sonntag, 27. März, mit einem gemeinsamen Jahrestag für verstorbene Mitglieder (Gottesdienst um 10 Uhr in der Pfarrkirche Gelting) und anschließendem Frühschoppen im Schützenheim Ottersberg.



Pliening: Frühschoppen, Schafkopf, Maibaum

Der CSU-Ortsverband Pliening veranstaltet sein öffentliches Schafkopfturnier am Freitag, 1. April, im Bürgerhaus. Beginn ist um 19 Uhr. Am Samstag, 2. April findet ab 9 Uhr die Frühjahrsaufräumaktion Ramadama in der Gemeinde statt, um 12 Uhr tritt der Burschenverein Pliening erstmals in Aktion: Der Maibaum wird eingeholt. Bis zum Aufstellen am Samstag, 30. April, ist am Eberlhof (Dornbichlweg 3) im Wachstüberl Betrieb mit verschiedenen Veranstaltungen. Die ersten sind ein Kesselfleischessen (4. April) und ein Watt-Turnier (5. April).

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.