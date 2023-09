Nach zweitem Brand: Bücherschrank in Landsham wird videoüberwacht

Von: Armin Rösl

Teilen

Das war nach dem Brandanschlag Ende Juni vom Bücherschrank in Landsham übriggeblieben. © Armin Rösl

Poing hat die Videoüberwachung der öffentlichen Bücherhütte bereits gestartet, in Landsham (Gemeinde Pliening) wird der Bücherschrank künftig ebenfalls überwacht. Der wurde binnen eines Jahres zweimal angezündet.

Landsham – Zweimal innerhalb eines Jahres ist der öffentliche Bücherschrank am Dorfplatz von Landsham angezündet worden. Plienings Bürgermeister Roland Frick und der Gemeinderat haben beschlossen, dass er ein drittes Mal aufgestellt wird. Derzeit befinde sich der Schrank bei der Herstellungsfirma, die ihn wieder herrichtet, berichtet Frick. Wann er fertig ist und wieder aufgestellt wird, stehe noch nicht fest. Der durch den Brand entstandene Schaden werde durch die Versicherung gedeckt, so der Bürgermeister.



Erstmals wurde der Schrank, der für die öffentliche Ausleihe von Büchern auf dem Dorfplatz von Landsham steht, Anfang Juli 2022 von bislang unbekannten Brandstiftern angezündet. Das zweite Mal, nachdem er wieder instand gesetzt worden war, Ende Juni diesen Jahres. Auch hier gibt es bislang keine Hinweise auf den/die Brandstifter. Beide Male brannte der Schrank komplett aus, die Bücher wurden allesamt zerstört.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Künftig werde am Schrank eine Videoüberwachung installiert, kündigte Bürgermeister Roland Frick vor Kurzem in der Gemeinderatssitzung an. Entsprechende Gespräche hätten bereits stattgefunden mit dem Ergebnis, dass eine Überwachung möglich sei. Dies mit Fokus auf den Schrank unter Einhaltung des Datenschutzes.



Damit geht Pliening den gleichen Weg wie die Nachbargemeinde Poing. Auch dort wurden in der öffentlichen Bücherhütte („Literaturhaus“) am Marktplatz Bücher angezündet, am Abend des 15. Februar, dank eines Passanten und dem schnellen Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr konnte ein Vollbrand verhindert werden. Dennoch waren alle Bücher zerstört und der Innenraum musste saniert werden. Nach der Wiedereröffnung wurden im Literaturhaus zwei Videokameras zur Überwachung installiert. Ebenfalls nach Klärung der datenschutzrechtlichen Vorgaben.

Sowohl in Poing als auch in Landsham werden die öffentlichen Bücher-Angebote von Ehrenamtlichen betreut.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.