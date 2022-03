Neu mitten in der Prärie: 44-Meter-Mobilfunkmast zwischen Pliening und Poing

Von: Armin Rösl

Der neue Mobilfunkmast an der Feldwegkreuzung zwischen Pliening und Poing. © Armin Rösl

Zwischen Pliening und Poing steht seit diesen Tagen mitten in der Prärie ein über 44 Meter hoher Masten. Ein 5G-Mobilfunkmast.

Pliening - Auf einem Acker zwischen Pliening und Poing, gegenüber des Feldkreuzes an der Kreuzung von zwei Feldwegen, ist in diesen Tagen auf privatem Grund ein 5G-Mobilfunkmast errichtet worden. Quasi mitten in der Prärie. Laut Plienings Bauamtsleiter Martin Schmidt-Roschow (der Standort befindet sich auf Plieninger Flur) ist der Mast 44,6 Meter hoch. An gleicher Stelle befand sich bereits seit über einem Jahr eine mobile Mobilfunkantenne.

Jetzt ist eine dauerhafte Einrichtung installiert worden mit einem kleinen Häuschen daneben, in dem eine Versorgungsstation für die Anlage untergebracht ist. Gleich daneben befindet sich ein Teil der Poinger Geothermie-Anlage, wo das Tiefenwasser aus der dortigen Fernwärme zurück in die Erdschicht gepresst wird.

Blick auf den Masten, im Vordergrund die ersten Häuser des Poinger Neubaugebiets Lerchenwinkel. © Johannes Dziemballa

Weil es sich bei dem Mobilfunkmast um eine Telekommunikationseinrichtung zur Sicherstellung der allgemeinen Versorgung handelt, hätte die Gemeinde Pliening keine Möglichkeit gehabt, die Errichtung zu verhindern, erläutert Schmidt-Roschow. Mit Augenzwinkern fügt er hinzu, dass ja schließlich auch die Versorgung der nahe gelegenen Poinger Neubaugebiete sichergestellt werden müsse. Wann der Mobilfunkmast in Betrieb geht, sei nicht bekannt, sagt Schmidt-Roschow.

