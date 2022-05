Neuer Vorstand gefunden: AWO Pliening ist gerettet

Von: Armin Rösl

Der neu gewählte Vorstand mit der Vorsitzenden Barbara Huber (li.) und Plienings 2. Bürgermeister Franz Burghart (re.). © Privat

Der AWO-Ortsverein Pliening bleibt am Leben: Mit Barbara Huber und Bettina Marquis sind neue Vorsitzende gefunden und gewählt worden.

Pliening – Der Ortsverein Pliening der Arbeiterwohlfahrt (AWO) bleibt bestehen: Bei der Jahreshauptversammlung im Hotel Poinger Hof, zu der gut 50 Mitglieder gekommen waren, konnte ein neuer Vorstand gefunden und gewählt werden. Neue Vorsitzende ist Barbara Huber, Bettina Marquis die 2. Vorsitzende.



Nach 20 Jahren im Amt hatte der bisherige Vorsitzende Konrad Seidl bereits im Vorfeld angekündigt, hierfür nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Weil jüngere Leute das Ruder übernehmen sollten. Doch die Suche nach Nachfolgern hatte sich in den vergangenen Jahren schon schwierig gestaltet, weshalb Seidl seit 30. August 2020 den Verein kommissarisch weiterführte. Damals waren keine Kandidaten für die Ämter des 1. und 2. Vorsitzenden, des Kassiers und des Schriftführers gefunden worden. Also machten Seidl, seine Frau Edith (Kassier) und die 2. Vorsitzende Angela Sinning weiter.



Pliening: Frohen Mutes 50. Geburtstag feiern

Bis zur Jahreshauptversammlung war nicht sicher, ob sich tatsächlich jemand für die frei werdenden Vorstandsposten melden würde. Wäre dem nicht der Fall gewesen, hätte der AWO-Ortsverein Pliening (139 Mitglieder) aufgelöst werden müssen.

So aber kann der Verein in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiern – mit neuer Vorstandschaft, zu der das Ehepaar Seidl weiterhin gehört. Konrad Seidl als Schriftführer, Edith Seidl als Beisitzerin. „Ich bin guter Dinge“, sagt Konrad Seidl erleichtert.



Der neue Vorstand 1. Vorsitzende: Barbara Huber

2. Vorsitzende: Bettina Marquis

Kassiererin: Celine Sinning

Schriftführer: Konrad Seidl

Beisitzer: Edith Seidl, Beate Erhard, Angela Sinning und Beate Wütschner

Im Rückblick auf die Jahre 2020 und 2021, die auch bei der AWO Pliening von Corona bestimmt waren, war von 2020 als das „schwierigste Jahr in der AWO-Vereinsgeschichte“ die Rede. Weil wegen der Pandemie fast alle geplanten Veranstaltungen und Aktionen nicht durchgeführt werden konnten. Und, weil keine Kandidatinnen und Kandidaten für den Vorstand gefunden werden konnten.



AWO Pliening: Zahlreiche Veranstaltungen ausgefallen

2021 waren, ebenfalls wegen Corona, Veranstaltungen nur vereinzelt und eingeschränkt möglich, wie Seniorennachmittag und Seniorenausflug. Dieser führte am 30. Oktober nach Rotthalmünster. Anfang 2021 beschloss der AWO-Ortsvorstand außerdem, die Altpapier-Haussammlungen einzustellen. Aus Alters- und Personalgründen. Die Sammlung, deren Erlös für Senioren und bedürftige Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Pliening zugutekommt, findet seitdem als Bring-/Selbstentsorgung statt. Jeden 3. Samstag eines Monats ist hierfür am Eberlhof (Dornbichlweg/Weidachweg) ein Altpapiercontainer aufgestellt.



AWO Pliening ehrt langjährige Mitglieder

In der jetzigen Jahreshauptversammlung wurden zahlreiche langjährige Mitglieder geehrt: Beate Wütschner (10 Jahre Mitgliedschaft); Hildegard Zahn, Ludwig Schuler und Lydia Ullmann (alle 20 Jahre); Monika Gelhard, Ingrid Helmrich, Monika Kuhn, Edith und Konrad Seidl, Dora Husslein, Jörg Popow, Ari und Christian Pröls, Theresa Radon (alle 25 Jahre); Maria Joszt (45 Jahre).

