Neuer Vorstand: Zukunft des Heimatvereins Pliening ist gesichert

Von: Armin Rösl

Der neue Vorstand des Heimatvereins Pliening mit dem Vorsitzenden Kurt Strehlow (re.). © Armin Rösl

Die Zukunft des Heimatvereins Pliening ist gesichert: In einer Sonder-Mitgliederversammlung ist ein neuer Vorstand gewählt worden.

Pliening – Neuer Vorsitzender ist Kurt Strehlow, sein Stellvertreter Stefan Jell. Seit dem Tod des Gründers und Vorsitzenden Stefan Seizl im Jahr 2018 hatte Beate Erhard den Verein kommissarisch geführt, mit tatkräftiger Unterstützung ihres Mannes Werner und Schriftführer Heinz Jacobi. Alle drei hatten schon vor längerer Zeit angekündigt, ihre Ämter nicht mehr weiterzuführen. Die Zukunft des Heimatvereins Pliening ist gesichert: In einer Sonder-Mitgliederversammlung am Donnerstagabend im Landgasthof Forchhammer ist ein neuer Vorstand gewählt worden.

Pliening: Großer Dank an bisherigen Vorstand

Die Suche nach einem neuen Vorstand gestaltete sich schwierig, ausgerechnet im Jahr des 10. Geburtstags drohte die Auflösung: Bei der Jahreshauptversammlung am 31. Mai war es nicht gelungen, einen neuen Vorstand zu wählen. Dem Heimatverein mit seinen 65 Mitgliedern drohte die Auflösung. „Einem Aufruf von Markus Uffinger war es schließlich zu verdanken, dass jetzt doch noch neugewählt werden konnte“, hieß es am Donnerstagabend in der Versammlung, zu der 19 wahlberechtigte Mitglieder gekommen waren.



Der neue Vorstand 1. Vorsitzender: Kurt Strehlow

2. Vorsitzender: Stefan Jell

Schatzmeister: Erna Eder

Schriftführerin: Isabella Riemer-Grieksch

Beisitzer: Markus Uffinger, Gabriele Heigl, Franz Burghart und Rolf Freytag

Nach der Wahl dankte Plienings 3. Bürgermeisterin Brigitte Freund den bisherigen Vorstandsmitgliedern für deren unermüdlichen Einsatz und all der getanen Arbeit und wünschte dem neuen Vorstand viel Freude, Erfolg und Glück.



Auf Kurt Strehlow und sein Team warten einige drängende Aufgaben. Die bisher gesammelten, schützenswerten Erinnerungsstücke zur Geschichte der Gemeinde lagern unter prekären Bedingungen im früheren Plieninger Wasserhaus – ein Teil davon ist aufgrund von Feuchtigkeit bereits arg in Mitleidenschaft gezogen, berichtete Strehlow in der Versammlung. Es müssten neue, trockene Räumlichkeiten zum Lagern gefunden werden.

Des Weiteren steht der Einzug des Heimatvereins in die alte Geltinger Schule an. Dort stellt die Gemeinde Pliening nach Umbau und Komplettsanierung einen Raum zur Verfügung – der beispielsweise als Ausstellungs- und Vortragsraum genutzt werden kann.



Als allererstes aber stehe auf der Tagesordnung eine „gründliche Bestandsaufnahme sowie eine Satzungsänderung“, kündigt der neue Vorstand an.

