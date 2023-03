Olympiahallenreif: Großartiger Jubiläums-Showtanzabend des TSV Pliening-Landsham

Von: Armin Rösl

Zum Abschluss standen über 60 Tänzerinnen und Tänzer gemeinsam auf der Bühne. © Armin Rösl

Das war eine großartige Show: Der 20. Showtanzabend des TSV Pliening-Landsham begeisterte die Besucher im voll besetzten Saal des Bürgerhauses Pliening.

Pliening - Doppelte Premiere beim Jubiläums-Showtanzabend des TSV Pliening-Landsham am Samstagabend im Plieninger Bürgerhaus: Erstmals zeigte die neu formierte reine Jungsgruppe „Boys Only“ auf einer Bühne ihr Können – und erstmals trat der neue Vereinsvorsitzende Sebastian Halemba mit seinen ebenfalls neu gewählten Stellvertretern Ruben Nausch und Adrian Schindler ins Rampenlicht. Abteilungsleiterin und Trainerin Birke Kotre begrüßte das Trio auf der Bühne und dankte insbesondere Halemba, dass die Zukunft des Vereins endlich nicht mehr ungewiss sei.

Pure Leidenschaft und großes Können zeigten die Gruppen des TSV Pliening-Landsham. © Michael Petzenhauser

Aber jetzt zum Eigentlichen: In der ersten Show nach der Corona-Zeit begeisterten alle Tanzgruppen des TSV Pliening-Landsham die 400 Besucher im mehr als voll besetzten Bürgersaal. Wer nicht schon mindestens eine Stunde vor Beginn da war und sich Plätze sicherte, musste stehen. Egal, es lohnte sich, denn was die Trainerinnen mit ihren Gruppen an Choreografien einstudiert haben und zeigten (und das bei freiem Eintritt!) – diese hohe Qualität gepaart mit Leidenschaft, Spaß und höchster Konzentration ist weit mehr als „nur“ Breitensport. Das ist große Klasse und würde auch eine Münchner Olympiahalle (mit Eintrittsgeld) füllen und begeistern.

Die neu formierte Gruppe „Boys Only“. © TSV Pliening-Landsham

Einige der Gruppen haben eh schon Erfahrungen mit großen Veranstaltungen und Bühnen, doch zuhause im Plieninger Bürgerhaus ist es doch ein besonderes Gefühl. Kein Wettkampfdruck, sondern pure Freude. Nah dran an den eigenen Eltern, Freunden und Freundinnen sowie Fans, die am Ende mit Standing Ovations die gut zweistündige Show bejubeln.

Es war der 20. Showtanzabend, Birke Kotre ist von Anfang an dabei. Dank ihr muss dem TSV Pliening-Landsham nie bange sein um die Gymnastikabteilung bzw. den Showtanz. Sie trainiert nicht nur viele Gruppen, sie tanzt auch selbst mit und freilich moderiert sie auch durch den Abend. Und Kotre durfte aufgrund vieler fleißiger helfender Hände auch einiges an Arbeit abgeben. „Es war ein megaschöner, harmonischer Abend mit einer unheimlich tollen Stimmung. Es ist einfach superschön, wenn solch ein Event als Verein so toll funktioniert“, schwärmte sie hinterher vom Feedback der Besucher und der Unterstützung.

Gab‘s auch: eine tolle Blues-Brothers-Nummer. © Michael Petzenhauser

Von laut und fröhlich mit Hip-Hop bis zu einer „Blues Brothers“-Nummer, von laut und ernst mit „Schrei nach Liebe“ bis hin zu ruhigen Nummern wie „Take a Bow“ – das Spektrum der Tänze und Choreografien ist riesig. Auch der Sitzenden.

Richtig gelesen: Es ist gute Tradition, dass beim Showtanzabend auch die „Flo-TIS“ auftreten. Frauen ab 71, die unter Anleitung von Barbara Stöhler Sitztanz zeigen. Und alle im Saal zum Mitmachen auffordern. So verschmelzen alle zu einer großen Showtanzgruppe.

Akrobatik von einer der Wettkampfgruppen. © Michael Petzenhauser

Insgesamt neun Gruppen hat die Gymnastikabteilung des TSV Pliening-Landsham. Die Altersspanne reicht von 8 bis 102 Jahren (so alt ist die älteste Teilnehmerin der Sitztanzgruppe). Im Einzelnen: „Little Dancers“ (Trainerin: Barbara Büllmann), „Maniac Dancers“ (Lotta Voß und Marie Adam), „Freaxy Dancers“ (Megan Bowen) sowie „Dynamik Dancers“, „Boys Only“, „Iconic Dancers“, „CosmiX Dancers“ und dem „Showteam“ (alle trainiert von Birke Kotre). Mit einem Gastauftritt beim Showabend dabei war die Gruppe „Danceation“ des FC Forstern.

Zum großen Finale am Ende tanzten alle Gruppen zusammen mit über 60 Tänzerinnen und Tänzern auf der Bühne des Bürgerhauses – das war schon fast olympiahallenreif!

