Pfarrverband Gelting-Finsing will’s wissen

Wie soll die Kirche der Zukunft aussehen im Pfarrverband Gelting-Finsing? Eine Umfrage unter allen Bürgern soll Antworten bringen.

Gelting – Wie sollte die seelsorgerische Arbeit der Kirche in Zukunft aussehen? Wie kann und sollte sich der Pfarrverband Gelting-Finsing für die nächsten zehn Jahre aufstellen? Welche Bedürfnisse haben die Bürger an die Kirche im Ort und deren Arbeit? Darum geht es bei der Umfrage, die der Pfarrverband Gelting-Finsing gestartet hat. An alle Haushalte wurden Fragebögen verteilt, die Konfession spielt dabei keine Rolle. „Wenn wir Kirche der Zukunft sein wollen, müssen wir alle ins Boot holen“, sagt Gemeindereferentin Hedwig Geisberg. Sie hat maßgeblich an der Erstellung der Umfrage mitgewirkt, zusammen mit einem Vorbereitungsteam.

Ausgangspunkt hierfür ist der Wunsch der Erzdiözese München und Freising an alle Pfarreien, ein Pastoralkonzept zu erstellen. Für die Seelsorge und weitere Arbeit in der jeweiligen Kirchengemeinde. Der Pfarrgemeinderat sowie Pfarrverbandsleiter und Pfarrer Norbert Joschko haben sich entschieden, dabei die Bürger mit ins Boot zu holen. Geisberg: „Wir wollen die Lebenswelten und die Bedürfnisse abfragen.“

Unterteilt in verschiedene Altersgruppen können die Plieninger, Geltinger und Finsinger die jeweils auf sie zugeschnittenen Fragen beantworten. Die Umfrage erfolgt anonym. „Wir erhoffen uns einen großen Rücklauf“, so Geisberg. Anhand der eingegangenen Fragebögen werde man ein Konzept erstellen unter dem Motto: Was in den nächsten zehn Jahren passieren soll.

Laut Gemeindereferentin leben im Pfarrverband knapp 4000 Katholiken. In Pliening-Gelting sind 52 Prozent der Bevölkerung katholisch, in Finsing 58 Prozent. Jeweils zehn Prozent seien evangelisch, der Rest konfessionslos oder andersgläubig. Egal, der Pfarrverband möchte die Meinung aller Bürger hören. Weil: „Es geht auch darum, wie die Kirche und ihre Arbeit wahrgenommen wird“, sagt Hedwig Geisberg. Gemeint sei nicht die Kirche im Großen und Ganzen, sondern jene direkt in der eigenen Gemeinde, im eigenen Ort.

Im Begleitbrief zum Fragebogen schreibt die Gemeindereferentin an die Bürger im Pfarrverband: „Sie können uns (...) alles sagen, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Es liegt darüber hinaus an Ihnen, ob Sie sich eine Mitarbeit vorstellen können und dann einen persönlichen Teil auszufüllen, der getrennt vom Fragebogen zurückgegeben wird. Nur mit Hilfe vieler können wir etwas verändern. Ihre Meinung zählt, und es hilft uns in den nächsten Jahren, hier vor Ort die Arbeit in der Seelsorge weiter zu führen oder gänzlich neue Bereiche aufzunehmen.“