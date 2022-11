Photovoltaik-Kleinanlagen: Pliening fördert Investition auf dem Balkon nicht

Von: Armin Rösl

Teilen

Photovoltaik für den Balkon wird in Pliening nicht bezuschusst. (Symbolbild) © Robert Poorten/imago

Die Grünen wollten, dass die Gemeinde Pliening den Kauf von Balkon-Photovoltaikanlagen mit bis zu 200 Euro fördert. Die Mehrheit im Gemeinderat hat den Antrag abgelehnt.

Pliening – Die Gemeinderatsfraktion von Bündnis90/Die Grünen ist im Gemeinderat Pliening mit dem Antrag auf ein Förderprogramm für Photovoltaik(PV)-Balkonanlagen gescheitert. Der Gemeinderat stimmte mehrheitlich dagegen, lediglich die sechs Ratsmitglieder von den Grünen und der SPD waren dafür.



Die Idee der Grünen-Gemeinderätinnen Margrit Pricha, Brigitte Freund (3. Bürgermeisterin), Gabriele Heigl und Petra Schepanski war, dass die Gemeinde Pliening Privatpersonen den Kauf von kleinen Balkon-PV-Anlagen (steckbare Solargeräte) bezuschusst. 25 Prozent der Anschaffungskosten sollte die Gemeinde übernehmen bzw. eine Summe von maximal 200 Euro. Für das kommunale Förderprogramm sollten für 2023 im Haushalt insgesamt 10.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Mit diesem Förderprogramm würde die Kommune für Mieter bzw. Eigentümer von Wohnungen einen Anreiz schaffen, umweltfreundlichen Strom zu produzieren, argumentierte Gabriele Heigl im Namen der Grünen-Fraktion. „Wir würden ein Zeichen pro Photovoltaik setzen“, bat sie die übrigen Fraktionen um Zustimmung.

Wir würden ein Zeichen pro Photovoltaik setzen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Bürgermeister Roland Frick (CSU) meldete sich als erster zu Wort und kündigte an, dass er den Antrag ablehnen werde. Nicht, weil er gegen Balkon-PV-Anlagen sei, sondern aus finanziellen Gründen: „Wir können nicht alles sponsern.“ Wer PV-Module für den Balkon kaufen möchte, könne und werde dies auch ohne Förderung tun. Mit Blick auf eine möglicherweise bevorstehende Erhöhung der Kreisumlage (Geld, das Kommunen jährlich an den Landkreis zahlen) um voraussichtlich zwei Prozent, gehe er, Frick, davon aus, dass die Gemeinde Pliening dann 300.000 Euro mehr zahlen müsse, sagte der Bürgermeister.

Wir können nicht alles sponsern.

In der anschließenden Diskussion im Gemeinderat wurde über den Sinn von Balkon-PV-Anlagen diskutiert sowie darüber, ob es verhältnismäßig sei, diese mit maximal 200 Euro zu fördern. Ludwig Huber (Wählergruppe Gelting) rechnete vor, dass die Bearbeitung eines Antrags schätzungsweise zwei Stunden Arbeit in der Rathausverwaltung ausmachen dürfte. Bei 10.000 Euro und einer maximalen Einzelförderung wären so 50 Anträge pro Jahr möglich, so Hubers Rechenbeispiel. „Das ergibt 100 Stunden Verwaltungsarbeit. Das ist zu viel Aufwand“, lauteten sein Ergebnis und seine Meinung. Dem schloss sich die Mehrheit des Gemeinderates an.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.