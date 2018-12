Urgestein jetzt Ehrenmitglied

Über 40 Jahre war Markus Burgmair Vorsitzender der Pleaninga Theaterbagasch. Zusammen mit seiner Frau Antonia hat er den Verein zu dem gemacht, was er heute ist: Eine tolle und engagierte Theatergruppe, die regelmäßig auf großer und kleiner Bühne spielt.

Pliening – Vor genau einem Jahr hat Markus Burgmair den Vorsitz niedergelegt, jetzt ist er von seiner Nachfolgerin Barbara Betz im Namen der gesamten Theaterbagasch zum Ehrenmitglied ernannt worden. Schon vor einem Jahr hatte Betz das Ehepaar Antonia und Markus Burgmair als „Pleaninga Urgesteine“ bezeichnet. Der ehemalige Chef ist seitdem weiterhin im Vorstand, als Beisitzer und Ratgeber.

In der Jahreshauptversammlung, in der Burgmair geehrt wurde, gab Vorsitzende Barbara Betz bekannt, dass die Theaterbagasch von 4. bis 6. Januar und von 10. bis 12. Januar im Plieninger Bürgerhaus das Stück „Bixlmadam“ spielen wird. Eine Komödie in drei Akten von Peter Landstorfer. Die ersten Proben im Stüberl des Bürgerhauses haben bereits stattgefunden, ab Montag, 17. Dezember, wird auf der großen Bühne im Saal geübt.

Der erste Vorverkauf findet am Samstag, 15. Dezember, von 8 bis 12 Uhr, und am Sonntag, 16. Dezember, von 10 bis 12 Uhr im Bürgerhaus Pliening statt.