Pliening auf „Blackout“ vorbereitet: Medizinische und anderweitige Versorgung gesichert

Notfallplan

Aufgrund des Ukraine-Krieges und weiterer Krisen auf der Welt erstellen auch Kommunen Notfallpläne für einen kompletten Stromausfall. Die Gemeinde Pliening sieht sich gut vorbereitet.

Pliening – Viele Stunden hat Helene Hiebinger damit verbracht zu recherchieren, ob und wie die Gemeinde Pliening für einen Stromausfall („Blackout“) vorbereitet ist. Die Leiterin des Sachgebiets Öffentliche Sicherheit und Ordnung hat alle Informationen in einen zwölfseitigen Sachstandsbericht zusammengefasst, den sie jetzt im Gemeinderat vorstellte. Fazit: Sollte es tatsächlich zum kompletten Stromausfall kommen, wäre die Bevölkerung in der Anfangszeit versorgt. Für die Organisation und Koordination ist bereits jetzt im Rathaus ein Krisenstab gebildet worden, der im Notfall sofort seine Arbeit aufnehmen würde.



Pliening: Krisenstab gebildet

Als Anlaufstellen für die Bevölkerung für Fragen und Informationen wurden sogenannte „Meldeköpfe“ eingerichtet: das Trauungszimmer im Rathaus und das Gebäude am Dorfplatz in Landsham. Beide würden mit mindestens zwei Personen der Gemeindeverwaltung besetzt.



Das Bürgerhaus soll als Notunterkunft (Saal) und Anlaufstelle für medizinische Versorgung (im Stüberl) ausgestattet werden, berichtete Helene Hiebinger. Hierfür müsse im Bürgerhaus noch ein Notstromaggregat eingebaut werden – wofür der Gemeinderat seine Zustimmung erteilte. Ebenso für das Mehrzweckgebäude am Landshamer Dorfplatz.



Bürgerhaus Pliening und Gebäude am Dorfplatz Landsham als Anlaufstellen

In ihrer Abfrage und Auflistung hat die Ordnungsamtsleiterin nichts vergessen. Hiebinger bzw. die Verwaltung fragten bei den Landwirten nach, ob im Falle eines Stromausfalls das Melken von Kühen gesichert sei (ist es, weil nahezu alle landwirtschaftlichen Betriebe über Notstromaggregate verfügen). Außerdem bei den ortsansässigen Lebensmittel- und Handwerksbetrieben (Metzger, Bäcker, Gastwirtschaften) – deren Rückmeldungen haben laut Hiebinger ergeben, „dass teilweise die Notstromversorgung gesichert ist und der Betrieb über einen gewissen Zeitraum aufrecht erhalten werden kann“.

Ebenfalls Kontakt aufgenommen hat das Rathaus mit den in der Gemeinde Pliening wohnhaften bzw. praktizierenden Ärzten – mit dem Ergebnis, dass die medizinische Versorgung gewährleistet werden könne. Der Apotheker in Pliening habe rückgemeldet, dass der Bestand an Medikamenten in der Apotheke für circa eine Woche reiche. Noch in Planung ist laut Hiebinger ein „Runder Tisch Gesundheitsnotversorgung“ mit Ärzten und Apothekern. Des Weiteren wurden die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren in Sachen „Blackout“ kontaktiert.



Pliening: Krisenstab befürwortet Testlauf

Ob und wie gut die im Sachstandsbericht aufgeführten Vorkehrungen und Maßnahmen funktionieren, könnte in einem Probelauf getestet werden, endete Helene Hiebinger ihren Bericht. Der Krisenstab im Rathaus würde dies befürworten. Inwieweit ein solcher Test mit kompletter Abschaltung des Stroms im Gemeindegebiet durchgeführt werden kann, soll noch geprüft werden.

