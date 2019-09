Feuerwehrhaus Pliening: Baustart nach jahrzehntelanger Diskussion

Jahrzehntelang ist über den Bau eines Feuerwehrhauses für die FFW Pliening diskutiert und gestritten worden. Jetzt ist tatsächlich der Spatenstich erfolgt.

Poing – Als ob Petrus es gewusst hätte: Das milde Herbstwetter am gestrigen Mittwoch passte zur Stimmung beim offiziellen Baustart für das neue Feuerwehrhaus. „Heute ist ein guter Tag für Pliening“, sagte Bürgermeister Roland Frick. Weil nach Jahrzehnten der Diskussionen und Planungen das Projekt endlich umgesetzt werde. Und weil es spätestens jetzt an der Zeit sei, alte Streitigkeiten endgültig ad acta zu legen. All die Auseinandersetzungen darüber, ob die Freiwillige Feuerwehr Pliening ein eigenes Gebäude brauche und ob es denn direkt neben jenem der Geltinger Feuerwehr gebaut werden müsse.

Pliening: Baustart fünf Jahre nach Grundsatzbeschluss

Genau dort fand am Mittwoch um 11 Uhr der Spatenstich statt. Am 27. November 2014 hatte der Gemeinderat mit Mehrheit sich für den Bau auf diesem gemeindeeigenen Grundstück entschieden. Im November 2016 starteten die ersten Planungen, die allerdings geändert werden mussten, erinnerte Frick in seiner Rede. Im April 2018 erfolge dann ein neuer Gemeinderatsbeschluss, auf Basis dessen nun das Feuerwehrhaus gebaut wird. Westlich des Feuerwehrhauses Gelting; dazwischen wird ein Waschhaus errichtet, für beide Wehren. Und der Hof wird ebenfalls gemeinsam genutzt.

Pliening und Gelting: Gemeinsames Waschgebäude

„Mit dem heutigen Tag wird das 30-jährige Provisorium der Feuerwehr Pliening beendet“, sagte Bürgermeister Frick. Die Geräte der Feuerwehr sind seit jeher auf dem Areal des Bauhofs untergebracht. Die dort frei werdenden Räumlichkeiten würden dem Bauhof zur Verfügung gestellt, so Frick.

Das neue Feuerwehrhaus soll im Sommer 2020 fertig sein. Die Kosten werden auf etwa 4,8 Millionen Euro geschätzt, inklusive Ausstattung (Büros, Stüberl etc.) und Schlauchwaschanlage. Hier sehen Sie ein Modell des neuen Feuerwehrhauses.

Bürgermeister Roland Frick appelliert

Roland Frick bedankte sich ausdrücklich bei der FFW Pliening für die Geduld und bei der FFW Gelting für die Fairness und Akzeptanz in Bezug auf den Neubau in der direkten Nachbarschaft. „Mit dem heutigen Spatenstich geben wir ein wichtiges Startsignal für unsere Gemeinde und mit dem Bau des Feuerwehrhauses Pliening werden wir sowohl unserer Verantwortung für die Bevölkerung als auch den Plieninger Feuerwehrkameradinnen und

-kameraden gerecht“, sagte Frick. Und mit Blick auf all die Diskussionen und auch Streitigkeiten in den vergangenen Jahrzehnten (insbesondere in der Zeit vor rund 20 Jahren) appellierte er: „Lassen wir die Vergangenheit Vergangenheit sein und denken wir an das Positive, denken wir an unsere Zukunft.“

Zusammenarbeit der Ortsfeuerwehren

Neben Pliening und Gelting verfügt auch der Ortsteil Landsham über eine eigene Feuerwehr. Die Kommandanten der drei Wehren seien laut Frick gerade dabei, gemeinsam einen Bedarfsplan für die Zukunft zu erstellen. Dabei solle es um Synergieeffekte und um Ergänzung der jeweils bestehenden Ausrüstung gehen, sagte der Bürgermeister und fügte hinzu: „Und nicht um ein Wettrüsten.“ Denn all dies, inklusive Bau des neuen Feuerwehrhauses, diene einzig und allein der Bevölkerung bei benötigter Hilfe.