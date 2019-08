Mann rast in Maisfeld und verletzt sich schwer

Ein Mann hat die Kontrolle über sein Leichtkraftrad verloren. Er raste in Pliening in ein Maisfeld und verletzte sich schwer.

Pliening –Schwer verletzt wurde 59-jähriger Motorradfahrer aus Forstinning, als er am Samstagabend mit seinem Leichtkraftrad aus bislang unbekannter Ursache in Pliening, am Weidachweg, in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und im angrenzenden Maisfeld zum Sturz kam. Das teilte die Polizeiinspektion Poing am Sonntag mit.

Der Mann brach sich bei dem Sturz beide Beine, erlitt eine Lungenverletzung und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. An seinem Leichtkraftrad entstand nur geringer Sachschaden, so die Dienststelle.

