Gemeinderätin Beatrice Merk tritt aus Initiative für Pliening aus

Die Fraktion der Initiative für Pliening ist schon nach der konstituierenden Gemeinderatssitzung geschrumpft: Beatrice Merk ist aus der IfP ausgetreten.

Pliening –Beatrice Merk, die bei der Kommunalwahl für die Initiative für Pliening (IfP) angetreten und in den Gemeinderat gewählt worden ist, ist aus der Wählergruppe ausgetreten. Das hat IfP-Vorsitzender und Gemeinderatsfraktionssprecher Markus Uffinger am Freitag bekanntgegeben. „Frau Merk hat mit Brief vom 14. Mai ihre Kündigung mitgeteilt und ist von allen Ämtern unserer Wählergruppe zurückgetreten“, so Uffinger. Sie war 2. Vorsitzende der IfP und Fraktionsmitglied. Vorerst, so Uffinger, werde sie als parteifreie Gemeinderätin weitermachen. Merk hatte in derkonstituierenden Gemeinderatssitzung überraschend verkündet, demnächst aus der IfP austreten zu wollen. Jetzt hat sie diesen Schritt vollzogen.

Damit sind für die IfP noch Markus Uffinger und Doris Löffler im Gemeinderat.