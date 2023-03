Pliening beendet kostenfreie Ausleihe von E-Lastenfahrrad

Von: Armin Rösl

Teilen

Die Gemeinde Pliening stellt die kostenfreie Ausleihe des E-Lastenfahrrads nach zwei Jahren wieder ein. © Privat

Wegen mangelnder Nachfrage beendet die Gemeinde Poing die kostenfreie Ausleihe eines E-Lastenfahrrades für Bürgerinnen und Bürger. Das hat der Gemeinderat jetzt beschlossen.

Pliening – Nach zwei Jahren beendet die Gemeinde Pliening die kostenfreie Ausleihe eines E-Lastenfahrrades. Dies hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend mit 14:3 Stimmen beschlossen. Die Grünen hatten den Antrag gestellt, das Angebot fortzuführen.



Pliening: Im Jahr 2022 nutzten sechs Bürger das Angebot

Das Fahrrad stand beim Fahrradgeschäft Bike & Tools in Landsham zur kostenfreien Ausleihe bereit. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung wurde das E-Lastenfahrrad im Jahr 2022 von sechs Bürgerinnen und Bürgern an insgesamt elf Tagen ausgeliehen. 2021 seien es 24 Bürgerinnen und Bürger an 34 Tagen gewesen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Petra Schepanski von den Grünen kritisierte in der Gemeinderatssitzung, dass die Gemeinde zu wenig Werbung für die kostenfreie Ausleihmöglichkeit gemacht habe. Vertreter der anderen Fraktionen sagten, dass dieses Angebot für eine Gemeinde wie Pliening, wo die Ortsteile weit auseinander liegen, nicht viel bringe. Da man meist mit dem Auto zum Ausleihort fahren müsse.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.