Pliening bekommt Express-Bus

Als Alternative zur S-Bahn erhält die Gemeinde Pliening einen Express-Bus zur U-Bahnstation Messestadt Ost in Riem.

Pliening – Die Gemeinde Pliening bekommt das, was Poing gerne hätte: einen Express-Bus zur U-Bahnstation Messestadt Ost in Riem. Der Kreistag Ebersberg hat hierfür grünes Licht gegeben, ebenso die Landkreise Erding und München, durch die der Bus fahren wird. Geplant ist die Strecke von Finsing über Gelting, Pliening, Landsham und Kirchheim nach Riem. Starten soll die neue Linie im Dezember 2019, die Kosten sollen rund 80.000 Euro pro Jahr betragen. Die Finanzierung ist fix, im nächsten Schritt wird die neue Buslinie nun ausgeschrieben, damit sich Unternehmen hierfür bewerben können.

Vorgesehen ist, dass die Linie zunächst sechs Jahre läuft, informiert Plienings Bürgermeister Roland Frick. Bedeutet: Es gibt keinen Probebetrieb, die Linie ist von Anfang an auf längere Sicht ausgerichtet. Zu welchen Zeiten und an welchen Tagen der Bus in gut einem Jahr fahren wird, steht laut Bürgermeister detailliert noch nicht fest.

Frick freut sich über die neue Verbindung, die für die Bürger seiner Gemeinde einen großen Nutzen bringe, wie er sagt. Er habe in den vergangenen Jahren immer wieder auf die Wichtigkeit einer Parallelverbindung zur S-Bahn hingewiesen. Insbesondere mit Blick auf das stetige Wachstum der Gemeinden im Osten von München und der damit einhergehenden steigenden Überlastung der S-Bahnlinie 2.

Diese Notwendigkeit sieht auch der Kreistag Ebersberg, der sich für den Express-Bus und dessen Finanzierung entschieden hat. Die Linie sei insbesondere für Berufspendler attraktiv, hieß es in der entsprechenden Sitzung.

Eine schnelle Verbindung als Alternative zur S-Bahn wünscht sich auch die Gemeinde Poing. Allerdings lehnt der MVV dies bislang ab (wir berichteten). Die örtliche SPD hat, um auf die Notwendigkeit hinzuweisen, am vergangenen Montagmorgen auf eigene Faust und Kosten einen Express-Bus vom S-Bahnhof Poing zur U-Bahnstation Messe Ost in Riem angeboten, der von etwa 35 Pendlern genutzt wurde. Das allerdings war eine einmalige Aktion.