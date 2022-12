Pliening bekommt Strom und Licht: Theaterbagasch spielt „s‘Elädrische“

Von: Armin Rösl

Anton Holzner, Vorsitzender der Pleaninga Theaterbagasch, spielt ebenfalls mit. © Johannes Dziemballa

Endlich wieder Theater in Pliening: Die Theaterbagasch spielt Anfang Januar das Stück „s‘Elädrische“. Die Geschichte vom Einödhof, der Strom und Licht bekommt. Jetzt startet der Vorverkauf.

Pliening – Anton Holzner steht vor der Bühne, schaut den Akteuren bei der Probe zu und flüstert schmunzelnd in schönstem Bairisch: „Die können ihre Texte schon, ich noch nicht.“ Ein bisserl Zeit hat der Vorsitzende der Pleaninga Theaterbagasch noch: Am 5. Januar ist Premiere von „s’Elädrische“ (übersetzt: das Elektrische), geschrieben von Peter Landstorfer. Nach der langen Corona-Zwangspause spielt die Plieninger Theatergruppe wieder ein Stück, „wir freuen uns narrisch drauf, dass wir wieder spielen dürfen“, sagt Holzner.



Die Proben im Saal des Bürgerhauses Pliening laufen. © Johannes Dziemballa

Der 41-Jährige ist seit dessen Beginn im Jahr 1997 beim Verein der Pleaninga Theaterbagasch. Als Bub habe er das Stück „s’Elädrische“ schon mal gesehen, erzählt er: „Das hat mir damals schon gefallen“. Jetzt, etwa 25 Jahre später, spielt er selbst mit. Als, klar: „Stromer“. Jener Beamte, der mit dafür sorgt, dass auf dem Einödhof vom Vorreitner der Strom und somit das elektrische Licht eingeführt wird. Warum „klar“? Weil Anton Holzner von Beruf selbstständiger Elektromeister ist.



Die Besetzung Vorreitnerin, Altbäuerin: Sabine Kettenstock

Vorreitner Sixt, Jungbauer, Sohn: Franz Wutz

Leni, Schwester von Sixt: Lisa Konrad-Lohner

Mirl, Magd: Rebecca Meckl

Vroni, Magd: Karo Eberhart

Girgl, Viehhandler: Thomas Frank

Stromer, ein Beamter: Anton Holzner

Ignaz, Knecht: Andreas Grübl

Korbinian, Knecht: Benno Burghart

Wast, Rossknecht: Seppe Bauer-Eberhart

Scherfanger, Maulwurfjäger: Günther Schuler jun. Spielleiterinnen: Barbara Wetz und Stefanie Wenhart

Einsagerin: Barbara Eder

Kulissenbau und Co.:

Markus Burgmair, Johann Holzner, Martin Holzner sen., Rosi Huber, Jutta Himmel, Sandra Holzner, Norbert Joschko, Markus Wenhart, Claudia Wachinger, Gaby Lässer, Franziska Schwarz und Barbara Betz.

Der Strom also kommt auf den Einödhof, die Altbäuerin blickt dem Ganzen skeptisch entgegen. „Neimodisches Zeug“ halt. Doch als Strom und Licht da sind, da... – wird an dieser Stelle freilich nicht zu viel verraten.

Etwa 140 Mitglieder hat die Theaterbagasch, nach der schwersten Corona-Zeit gibt es auch wieder die Bunte Bühne: In kleinem Rahmen werden Sketche gespielt, es gibt was zu essen und zu trinken „und vor allem für die Jüngeren ist das eine gute Gelegenheit, sich mal im Theaterspiel auszuprobieren“, sagt Anton Holzner. Mit Lisa Konrad-Lohner und Benno Burghart sind beim Hauptstück zwei jener Nachwuchstalente. Die beiden spielen erstmals auf der großen Bühne mit.



Die Termine Die Theateraufführungen finden im Saal des Bürgerhauses Pliening statt. Für Essen und Trinken ist vor und nach den Vorstellungen sowie in der Pause gesorgt.

5. Januar, 19.30 Uhr

6. Januar, 19.30 Uhr

7. Januar, 19.30 Uhr

8. Januar, 18.00 Uhr

13. Januar, 19.30 Uhr

14. Januar, 19.30 Uhr

Elf Darstellerinnen und Darsteller spielen bei „s’Elädrische“ mit. Die Zahl derjeniger, die hinter den Kulissen beteiligt sind, ist noch höher: Spielleiter, Bühnenbauer und -maler, Spielleiterinnen etc.. Hinzu kommt noch das Personal für Essen und Getränke an jedem der Theaterabende. „Stand jetzt ist für jeden Tag die Liste mit jeweils etwa zehn Helferinnen und Helfern voll“, freut sich Anton Holzner über die Beteiligung der Vereinsmitglieder. Sechs Termine sind’s insgesamt, an denen im Saal des Bürgerhauses gespielt wird. Bis zur ersten Aufführung am 5. Januar sind’s noch 20 Tage zum Text lernen.



Kartenvorverkauf

Der Eintritt kostet zehn Euro.Der Vorverkauf findet an drei Tagen im Foyer des Bürgerhauses Pliening statt: Samstag, 17. Dezember, von 8 bis 12 Uhr; Sonntag, 18. Dezember, von 10 bis 12 Uhr; Mittwoch, 28. Dezember, von 19 bis 20 Uhr. Restkarten sind ab 19. Dezember erhältlich unter Telefon (08121) 40923 bzw. an der Abendkasse. Reservierte Karten innerhalb einer Woche abzuholen, bittet die Theaterbagasch.

