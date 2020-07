Die Polizei fahndet nach einem Mann, der im Edeka-Markt Pliening zwei Flaschen Champagner gestohlen hat - und am nächsten Tag beinahe geschnappt worden ist.

Pliening – Beinahe hätte der Leiter des Edeka-Marktes in Poing den Dieb gehabt, doch der schlug nach ihm und flüchtete mit dem Auto. Geschehen am Mittwoch, gegen Mittag, auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes. Wie die Polizei meldet, hatte der Marktleiter den Unbekannten wieder erkannt und die Polizei gerufen. Wieder erkannt, weil der Mann am Tag zuvor, am Dienstag, bereits zwei Flaschen Champagner gestohlen hatte.

Der Unbekannte bekam den Anruf wohl mit und flüchtete zu seinem Auto. Der Marktleiter rannte hinterher und wollte den Dieb zur Rede stellen, doch der schlug zu und fuhr mit seinem Audi davon. „Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief negativ“, heißt es im Pressebericht der Polizeiinspektion Poing. Und weiter: „Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf den Halter des Audis, der vom Alter her zumindest auf den Täter passen könnte.“