Pliening: Haushaltssitzung in Corona-Zeiten

Wegen Corona herrschte eine ungewöhnliche Atmosphäre bei der Haushaltssitzung des Gemeinderates Pliening. Inhaltlich ist alles bestens: Die Gemeinde steht finanziell solide da.

Pliening – Es gibt auch gute Nachrichten in diesen von der Corona-Krise gebeutelten Zeiten: Die Gemeinde Pliening steht finanziell solide da. Das ist das Fazit der Haushaltssitzung, die der Gemeinderat Pliening jetzt im Saal des Bürgerhauses durchgeführt hat. Das Thema musste trotz der Pandemie öffentlich behandelt werden, weil sonst Gefahr bestünde, dass die Gemeinde in eine haushaltslose Zeit rutschen würde, erläuterte Bürgermeister Roland Frick. Und dann eventuell handlungsunfähig werden könnte. Laut Bayerischem Gemeindetag sollen Sitzungen auf das Notwendigste bzw. auf dringende Terminsachen beschränkt werden. Der Haushalt einer Kommune gehört dazu.

Pliening: Termingebundene Sitzung

Wegen der Corona-Vorgaben, wie Mindestabstand, hatte die Verwaltung die Gemeinderatssitzung in den Saal des Bürgerhauses verlegt. Wo sonst Veranstaltungen wie Konzerte, Theater, Partys und Flohmärkte stattfinden, saßen die Gemeinderatsmitglieder am Donnerstagabend mit ausreichend Abstand zueinander im Viereck aufgebaut. Vorne die Verwaltung, vertreten durch Bürgermeister Frick sowie Rathaus-Geschäftsleiterin Gabriele Jung und Kämmerin Anita Krämer, die den Haushalt und den Finanzplan ausgearbeitet haben.

Pliening: Rekord-Haushalt

Der Ansatz für das Haushaltsvolumen 2020 beträgt 28,6 Millionen Euro und stellt nach 2019 (28,2 Millionen Euro) einen neuen Rekord-Haushalt dar. Die größten Einnahmen, die die Kommune im Jahr 2020 erwartet, sind die Gewerbesteuer (3,7 Millionen Euro) und der Anteil an der Einkommenssteuer (5,3 Millionen Euro). Wegen der Corona-Krise könne es sein, dass die Gemeinde bei der Schätzung der Gewerbesteuer später nachjustieren müsse, sagte Roland Frick: „Momentan kann man nicht prognostizieren, welche Auswirkungen die Krise auf die Wirtschaft hat.“

Hohe Steuerkraft

Aufgrund der hohen Steuerkraft (gerechnet auf die Zahl der Einwohner) ist die Kreisumlage, die die Gemeinde Pliening an den Landkreis Ebersberg zahlen muss, mit knapp 3,7 Millionen Euro entsprechend hoch.

Zurück zur Einnahmenseite: Für 2020 rechnet die Verwaltung mit knapp 1,1 Millionen Euro Einnahmen aus Grundstücksverkäufen. Im vergangenen Jahr spülte der Verkauf von Grundstücken (fast ausschließlich im Neubaugebiet Landsham-Süd) etwa zwölf Millionen Euro in die Gemeindekasse. Das hatte zur positiven Folge, dass Ende 2019 der Rücklagenstand gut 21,5 Millionen Euro betrug.

Pliening: Verschiedene Großinvestitionen

Davon werden laut Bürgermeister Frick im Laufe der Jahre 2020 und 2021 insgesamt rund 13,3 Millionen Euro entnommen – beispielsweise für den Bau des neuen Feuerwehrhauses Pliening, den Neubau eines Kinderhauses sowie zweier Mehrfamilienhäuser mit geförderten Mietwohnungen in Landsham-Süd, für die Sanierung und den Umbau des alten Schulgebäudes in Gelting sowie für Planungskosten für eine Seniorenwohneinrichtung. Am Ende der Maßnahmen werden die Rücklagen laut Schätzung der Kämmerei Ende des Jahres 2021 etwa 8,3 Millionen Euro betragen.

Solide Finanzen

Am Ende der Präsentation des Haushalts bilanzierte Bürgermeister Roland Frick: „Basierend auf den geplanten Zahlen ist die Handlungsfähigkeit der Gemeinde Pliening gesichert.“ Diskussionen gab es keine, der Finanzausschuss hatte im Vorfeld bereits den Haushalt durchgearbeitet. Der Gemeinderat genehmigte den Haushalt 2020 und den Finanzplan bis 2023 einstimmig.

Ab 1. Mai übernimmt der neu gewählte Gemeinderat Pliening die Arbeit.