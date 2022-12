Pliening hat eine neue Kinder- und Jugendreferentin: Kathleen Günnewicht

Von: Armin Rösl

Kathleen Günnewicht ist Plienings neue Kinder- und Jugendreferentin. © Privat

Das seit fast einem Jahr verwaiste Ehrenamt der Kinder- und Jugendreferentin in Pliening ist jetzt wieder besetzt: Kathleen Günnewicht ist Nachfolgerin von Tina Lucka.

Pliening – Knapp ein Jahr, nachdem Tina Lucka ihre Ehrenämter als Gemeinderätin (Grüne) sowie als Kinder- und Jugendreferentin abgegeben hat, hat die Gemeinde Pliening eine neue Kinder- und Jugendreferentin: Kathleen Günnewicht aus Landsham. Die 39-Jährige ist nicht Mitglied im Gemeinderat, das aber ist für das Amt gar nicht ausschlaggebend.



Pliening: Neubesetzung auf Vorschlag

„Wenn man etwas verändern will, dann muss man was tun“, sagt die Landshamerin. Sie ist seit 2010 beim TSV Pliening-Landsham engagiert beim Mutter-Kind-Turnen und als stellvertretende Leiterin der Gymnastikabteilung. Außerdem ist sie Elternbeiratsvorsitzende der Denk-mit-Kita in Poing und sowieso durch ihre eigenen Kinder mittendrin im Thema.



Béatrice Merk, parteifreies Mitglied im Plieninger Gemeinderat, habe sie gefragt, ob sie sich vorstellen könne, das seit Ende Januar verwaiste Ehrenamt als Kinder- und Jugendreferentin der Gemeinde bzw. des Gemeinderates zu übernehmen, erzählt Kathleen Günnewicht. Trotz ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten und ihres Berufs hat die gelernte Hotelfachfrau „ja“ gesagt. Wie gesagt: „Wenn man etwas verändern will, dann muss man was tun.“ In der Dezember-Sitzung stellte sich Günnewicht dem Gemeinderat vor.



Pliening: Bereits einige Ehrenämter

Die nächsten Tage und Wochen werde sie zunächst damit verbringen, „mich erst mal in das Amt reinzufuchsen“, erzählt sie voll Elan. Mit der ehemaligen Referentin Tina Lucka, die im Allgäu lebt, sei sie in Kontakt und habe von ihr schon Informationen und Material bekommen. Darunter die Ergebnisse der Jugendumfrage, die vor einem Jahr durchgeführt worden war. Ein großer Wunsch von Jugendlichen: mehr und attraktivere Treffpunkte.

Mit dem wiedereröffneten Jugendraum hat der hierfür verantwortliche Förderverein Jugendraum Pliening schon einen großen Schritt getan. Momentan ist der Treffpunkt regelmäßig freitags von 17 bis 22 Uhr geöffnet (auch am 30. Dezember), außerdem seit Kurzem immer mal wieder samstags von 15 bis 20 Uhr. Der Jugendraum befindet sich im Keller des Bürgerhauses in Pliening, was für Jugendliche aus Landsham beispielsweise bedeutet: Wie kommen wir dort hin? Eine Frage, die Kathleen Günnewicht kennt. Sie wolle versuchen, eine Antwort bzw. Lösung zu finden.



Die generelle Frage der Kinder- und vor allem Jugendarbeit in der Gemeinde Pliening sei: „Wie kann man die Jugend im Dorf lassen?“, so Günnewicht. Viele ziehe es naturgemäß in die Stadt München. Angebote und Treffpunkte schaffen sei etwas, das sie als Referentin angehen wolle. Aber erst mal gilt für die Zeit nach den Feiertagen: „Ins Amt reinfuchsen.“

