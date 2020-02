Es war einmal: Jugend im Jugendraum

Der Jugendraum im Bürgerhaus Pliening hat mit seiner eigentlichen Bestimmung nichts mehr zu tun. Momentan sind hier Obdachlose untergebracht.

Pliening – Im Plieninger Jugendraum wird weder gespielt noch Party gefeiert, im Plieninger Jugendraum leben zwei Obdachlose. Sie sind dort untergebracht, weil die Gemeinde derzeit keine andere Unterkunft habe, so Bürgermeister Roland Frick. Und auch, weil der Jugendraum im Keller des Bürgerhauses seit etwa zwei, drei Jahren leer steht bzw. nicht genutzt wird. Für eine Obdachlosenunterkunft erfülle er alle Vorgaben (inklusive Nutzung von Toiletten), das alte Schulgebäude in Gelting, wo bislang obdachlose Gemeindebürger untergebracht wurden, steht hierfür wegen Sanierung und Erweiterungsarbeiten nicht zur Verfügung.

Als Übergangslösung bis zur Fertigstellung der neuen „alten Schule“ (in dem Gebäude sind dann acht Plätze für Obdachlose vorgesehen) stellt die Gemeinde Pliening im Gewerbegebiet Landsham Wohncontainer auf. Dieses Provisorium mit Platz für bis zu zehn Personen soll im Sommer fertiggestellt sein, so Bürgermeister Frick. Aufgestellt wird es auf einem gemeindeeigenen Grundstücks an der Gewerbestraße. Es ist Pflichtaufgabe jeder Kommune, für obdachlose Bürger eine Unterkunft bereit zu stellen.

Pliening: Übergangslösung für Obdachlose

Dass es für Jugendliche einen eigenen Jugendraum gibt, ist hingegen keine Pflichtaufgabe. Dennoch wurde im Bürgerhaus, das im April 18 Jahre alt wird, ein ebensolcher eingerichtet und eröffnet. Im Jahr 2009 wurde zudem ein eigener Förderverein Jugendraum gegründet, der laut Frick immer noch besteht. Der heutige Bürgermeister war selbst nach der Gründung Vorsitzender des Vereins, momentan leiten ihn Matthias Schepanski und Magdalena Wulff.

Keine Nachfrage von Plieninger Jugendlichen

„Es gibt keine Nachfrage“, antwortet Frick auf die Frage, warum der Jugendraum nicht als solcher genutzt wird. Er führt es darauf zurück, dass in der Gemeinde ein reges und gutes Vereinsleben herrscht, weshalb Jugendliche keine Alternativen benötigten, wo sie sonst ihre Zeit verbringen möchten. Ob man den Jugendraum wiederbeleben werde? Darauf kann Roland Frick keine genaue Antwort geben, da es schlichtweg von der Nachfrage abhänge. Und die sei, wie gesagt, nicht vorhanden.

Pliening hat keinen Jugendbeauftragten mehr

Bei ihm habe sich in den vergangenen Jahren niemand gemeldet mit dem Wunsch, den Jugendraum wieder zu öffnen, berichtet der Bürgermeister. Er verweist außerdem darauf, dass es in der Gemeinde keinen Jugendbeauftragten bzw. keine Jugendbeauftragte mehr gebe, im Gegensatz zur Seniorenbeauftragten Angelika Diefenthaler. Zuletzt war Magdalena Wulff als ehrenamtliche Jugendbeauftragte tätig, doch mangels Nachfrage von Jugendlichen hat sie vor Jahren das Amt niedergelegt.

Erst Elterninitiative Pliening, dann Förderverein

Nach seiner Eröffnung im Jahr 2007 wurde der Jugendraum die ersten zwei Jahre unter der Trägerschaft der Elterninitiative Pliening (EIP) geführt. Nachdem die sich zurückgezogen hatte, gründete sich der Förderverein Jugendraum unter der Leitung von Roland Frick (damals Zweiter Bürgermeister) und Rathaus-Geschäftsführerin Gabriele Jung. Frick, seit sechs Jahren Erster Bürgermeister, kündigt an: „Wir werden uns mal mit den Vereinsvorsitzenden Matthias Schepanski und Magdalena Wulff zusammensetzen und überlegen, wie es weitergeht.“ Und auch: ob es weitergeht. Denn: In all den Jahren habe man schon immer Mühe gehabt, den Jugendraum aufrecht zu erhalten. „Wenn sich die Kids in unserer Gemeinde woanders gut aufgehoben fühlen, ist es schwierig, zusätzlich einen Jugendraum zu betreiben.“ Das meint Roland Frick gar nicht negativ, sondern positiv:„Wir haben halt ein reges und tolles Vereinsleben.“

Früher gab es im Jugendraum offene Treffs und Aktivitäten für Jugendliche.