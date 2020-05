Abschiedsgeschenke „to go“ für Gemeinderats-Urgesteine

In der letzten Sitzung in alter Besetzung haben zwei Urgesteine des Plieninger Gemeinderates „Servus“ gesagt: Josef Bauer-Eberhart und Emmeran Königer. Geschenke gab‘s nur „to go“.

Pliening – Bürgermeister Roland Frick ist es hörbar schwer gefallen, die Gemeinderatsmitglieder, die aus dem Gremium ausscheiden, ganz nüchtern, ohne Händedruck, ohne Umarmung, zu verabschieden. Wegen der Corona-Pandemie konnte er bei der letzten Gemeinderatssitzung in alter Besetzung am Donnerstagabend, 30. April, im Saal des Bürgerhauses nur eine Rede halten. Manchmal stockte er dabei kurz. Insbesondere, als die Reihe an Josef Bauer-Eberhart und Emmeran Königer war: die beiden CSU-Mitglieder waren 36 (Bauer-Eberhart) bzw. 30 Jahre im Gemeinderat. Beide hatten sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Mit beiden, so Frick, verbinde ihn eine jahrzehntelange Freundschaft. Die bestehe freilich fort, doch dass es zu einem derart nüchternen Abschied kommen würde, habe er sich auch nicht vorstellen können. Das gelte für alle anderen ebenso: „Es tut mir richtig leid, dass es so ganz ohne Handschlag geschehen muss.“ Ein Abschiedsessen aber werde, sobald es wieder erlaubt sei, nachgeholt, kündigte der Bürgermeister an. Die Abschiedsgeschenke (Löwe aus Porzellan und Urkunde) konnte er wegen der Corona-Beschränkungen nicht überreichen, sie lagen auf der Bühne des Bürgerhauses zum Abholen bereit. Abschiedsgeschenke „to go“.

Aus dem alten Gemeinderat ist genau die Hälfte, zehn Mitglieder, ausgeschieden. Drei, weil sie sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatten (neben Bauer-Eberhart und Königer noch Maximilian Huber von der Wählergruppe Gelting), sieben, weil sie bei der Kommunalwahl nicht ausreichend Stimmen bekommen haben: der bisherige dritte Bürgermeister Frank Birk und Hans Peter Schepanski (beide Neues Forum), Roland Ernst, Martin Finger und Bettina Marquis (alle SPD) sowie Michael Klaß und Günther Schuler jun. (beide CSU). „Insgesamt 157 Jahre Gemeinderat“, bilanzierte Bürgermeister Roland Frick (CSU).

Pliening: 66 Jahre im Gemeinderat

66 davon haben Josef Bauer-Eberhart und Emmeran Königer auf dem Buckel. Der 65- und der 62-Jährige haben sich ihren Abschied auch anders vorgestellt. Als Frick aufzählt, was sich in den vergangenen 36 bzw. 30 Jahren getan hat, wird klar, dass die beiden zu den Baumeistern des heutigen Pliening zählen. Als Josef Bauer-Eberhart im Jahr 1984 in den Gemeinderat einzog, hatte die Gemeinde 3180 Einwohner. Heute sind es 5985. Hinzugekommen sind Kindertagesstätten, das Bürgerhaus, die Neubaugebiete und das Gewerbegebiet Landsham, das Familienland der Elterninitiative Pliening undundund.

Plienings Bürgermeister dankt und lobt

In seiner Rede bedankte sich Bürgermeister Roland Frick nicht nur bei allen bisherigen Gemeinderatsmitgliedern für die „stets faire und sachliche Zusammenarbeit“, sondern auch bei der Verwaltung für deren Arbeit. Namentlich bei Geschäftsführerin Gabriele Jung und Bauamtsleiter Martin Schmidt-Roschow.

Pliening: Konstituierende Sitzung am 7. Mai

Mit Blick auf den neuen Gemeinderat, der am Donnerstag, 7. Mai, zu seiner ersten öffentlichen Sitzung zusammenkommen wird, sagte Frick, dass das Wahlergebnis einiges verändert habe. So werden erstmals die Grünen im Plieninger Gemeinderat sein, mit vier Mitgliedern auf Anhieb als zweitstärkste Fraktion nach der CSU. Und: Zum ersten Mal besteht die Hälfte des Gemeinderates aus Frauen.

Neuer Gemeinderat ein Spiegelbild

Das Wahlergebnis ist fürwahr ein Spiegelbild der Gemeinde Pliening, wie sie sich in den vergangenen 30 Jahren verändert hat: vom Dorf am äußersten Rand des Landkreises Ebersberg zur beliebten Vorort- und Wohngemeinde im Speckgürtel der Landeshauptstadt München. Mit einer entsprechend bunten und jüngeren Mischung aus Bürgern, Einheimischen und Zugezogenen.