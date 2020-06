Musikkapelle Gelting: Endlich wieder gemeinsam spielen!

Nach knapp vier Monaten Corona-Zwangspause spielt die Musikkapelle wieder: Um alle Regeln einzuhalten, fand die erste gemeinsame Probe an einem ungewohnten Ort statt.

Gelting –Die Musikkapelle Gelting spielt wieder, in echt! Nach 15 Wochen Corona-Zwangspause haben sich die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Dirigent Günther Schuler jun. jetzt erstmals wieder zur realen Probe getroffen, teilt Schriftführer Georg Rittler mit. Freilich geschah das gemeinsame Musizieren unter Einhaltung aller Hygienevorschriften, die momentan wegen der Corona-Pandemie gelten. Gut, dass das Wetter derzeit mitspielt, denn so ist das Musizieren im Freien, mit ausreichend Abstand zueinander, erlaubt und möglich. „Es war einfach höchste Zeit, sich mal wieder zu treffen und gemeinsam zu musizieren“, fasst Rittler den Tenor der Beteiligten nach der ersten gemeinsamen Probe nach der Zwangspause zusammen.

Pliening: Erste Probe im Freien

In einer Pressemitteilung schreibt der Schriftführer, dass die Musikkapelle Gelting ein Hygienekonzept ausgearbeitet habe, sodass eingeschränkt wieder Einzelunterricht sowie Proben in kleinen Gruppen veranstaltet werden können. Gleiches hat im Übrigen auch die Musikkapelle Poing umgesetzt, die beispielsweise am Mittwochabend eine Probe für das Register Saxofon durchgeführt hat.

Musikkapelle hofft auf baldige Auftritte

Die Musikkapelle Gelting trifft sich bei schönem Wetter auf der Wiese hinter dem Plieninger Bürgerhaus, informiert Schriftführer Rittler. „Um wieder auf den musikalischen Stand zu kommen“, wie er schreibt, „und um sich auf mögliche, zukünftige kulturelle Auftritte vorzubereiten“.

Nach der ersten Probe seien Dirigent Günther Schuler jun. und Musikkapelle-Vorsitzende Anke Hierl sehr zufrieden gewesen, heißt es in der Mitteilung. Am gestrigen Donnerstagabend traf sich erstmals auch die Jugendkapelle Gelting-Poing wieder zur realen Probe.

Am Ende seiner Mitteilung schreibt Georg Rittler: „Hoffen wir, dass uns der Coronavirus keine Sorgen weiter bereitet und es weitere Lockerungen für die Auftritte gibt, damit die Blasmusik wieder ihren Stellenwert im gemeindlichen Vereinsleben er- bzw. behält.“