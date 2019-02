Kein Strom in Pliening

Ein Teil von Pliening ist seit heute Vormittag ohne Strom. Grund ist ein Verkehrsunfall, bei dem ein Klein-Lkw einen Stromkasten umgefahren hat. Die Reparaturarbeiten dauern noch ein paar Stunden.

Pliening – Im Bereich der Münchner Straße 7 (Höhe Arztpraxis) in Pliening gibt es seit Freitagvormittag keinen Strom. Grund: Ein Kleinlastwagen war gegen 8.20 Uhr gegen den dortigen Stromkasten gefahren und hat ihn demoliert. Wie die Polizei meldet, musste der Fahrer, der in Richtung Erding unterwegs war, einem entgegenkommenden Sattelzug ausweichen und prallte in einen Schneehaufen sowie gegen den Stromkasten und einen Lichtmasten. Verletzt wurde niemand. Zum Glück waren keine Fußgänger auf dem angrenzenden Gehweg unterwegs, über den der Klein-Lkw geschlittert war.

Zur Reparatur hat das Bayernwerk den Strom für den Bereich vom Netz genommen. Laut Polizei dauern die Arbeiten vermutlich noch mindestens fünf Stunden.

Der Sattelzug ist weitergefahren, weshalb die Polizeiinspektion Poing wegen Unfallflucht ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei ihr unter der Telefonnummer (08121) 9917-0 zu melden.