Obdachlosenunterkunft in Landsham ab Sommer

Der Bauausschuss Pliening hat den Bau einer Obdachlosenunterkunft in Landsham genehmigt. Das Gebäude wird im Gewerbegebiet errichtet.

Landsham – Auf einem gemeindeeigenen Grundstück östlich der Gewerbestraße in Landsham wird in den nächsten Monaten ein Gebäude in Containerbauweise entstehen, in welchem etwa zehn bedürftige Personen (beispielsweise Obdachlose) untergebracht werden können. Der Bauausschuss des Gemeinderates Pliening hat in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstagabend hierfür die Genehmigung erteilt. Das Provisorium soll maximal zwei Jahre bleiben. Bauherrin ist die Gemeinde Pliening. Bürgermeister Roland Frick zufolge soll das Gebäude im Sommer fertiggestellt sein.

Es ist Pflicht jeder Kommune, für obdachlose Bürger eine Unterkunft bereitzuhalten. Momentan leben im Jugendraum im Bürgerhaus, der seit einigen Jahren schon nicht mehr für seine ursprüngliche Bestimmung genutzt wird, zwei Obdachlose. Hierfür erfüllt der Jugendraum laut Gemeindeverwaltung die notwendigen Vorgaben, inklusive Nutzung von Toiletten. Bis vergangenes Jahr waren im alten Schulgebäude an der Geltinger Straße in Gelting Obdachlose untergebracht – dieses steht momentan wegen des Teilabrisses und der bevorstehenden Sanierung bzw. des Teil-Neubaus nicht zur Verfügung.

Deshalb musste die Gemeinde Pliening sich nach Alternativen umsehen für die Zeit, in der die alte Schule um- und ausgebaut wird. Im Zuge dessen entstehen dort laut Bürgermeister Roland Frick vier Zimmer für insgesamt acht Obdachlose.