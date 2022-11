Kommissar Zufall hilft Polizei: Perücken-Mann festgenommen

Von: Michael Acker

Teilen

Die Polizei hat in Pliening einen Einbrecher festgenommen, der sich als Frau verkleidet hat. © Bundespolizei

Die Polizei hat mit Hilfe eines Zufalls in Pliening am Dienstag einen Mann festnehmen können, der zuvor als Frau verkleidet in ein Wohnhaus eingedrungen war und dort Geld gestohlen hatte.

Pliening - Der Vorfall ereignete sich schon am Dienstag, 15. November, wurde von der Polizei Poing aber erst jetzt bekannt gegeben. Ein 40-jähriger Familienvater aus Pliening teilte der Polizei mit, er habe auf seiner Kameraüberwachung entdeckt, dass am Tag zuvor zur Mittagszeit eine blonde Frau um sein Haus und in seinem Garten herumschleiche und schließlich in seinem Haus verschwinde.

Frau im ersten Stock, Einbrecher im Erdgeschoss

Offensichtlich war die Haustür nicht richtig verschlossen. Besorgniserregend war, dass sich zu diesem Zeitpunkt seine Ehefrau im Obergeschoss der Doppelhaushälfte aufhielt, die aber nichts davon mitbekam.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Wie der Plieninger mitteilte, entwendete die unbekannte Frau Bargeld bevor sie das Grundstück wieder verließ. Der 40-jähriger glaubte zudem, dass es sich bei dem Täter eigentlich um einen Mann handeln würde, der eine blonde Perücke trug.

Durch Zufall: Polizei finden Täter auf Parkbank sitzend

Nachdem die Polizei die Videoaufzeichnungen gesichtet und den Vorfall aufgenommen hat, fuhr die zivile Streife weiter nach Anzing, um das Dienstfahrzeug zu tanken. Als die Streife das Tankgelände verließ, wurde in der Straße „Am Gewerbepark“ auf einer Parkbank sitzend eine Person bemerkt, die zu der Personenbeschreibung der Täterin von dem mysteriösen Diebstahl in Pliening passte.

Als die Beamten sich der Person näherten, um diese zu kontrollieren, stellten sie fest, dass es sich tatsächlich um einen Mann handelt, der als Frau verkleidet ist. Der 27-jährige Osteuropäer wurde vorläufig festgenommen und am Tag darauf aufgrund einer richterlichen Entscheidung in die JVA Stadelheim verbracht. Der Täter ist ohne festen Wohnsitz und hat bereits mehrere Diebstähle solcher Art begangen.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.