Neue bezahlbare Wohnungen

Die Gemeinde Pliening wird in absehbarer Zeit günstige Mietwohnungen errichten. Projekte sind in Pliening sowie in den Ortsteilen Landsham und Gelting geplant.

Pliening – Wie überall in München und Umgebung, fehlt es auch in der Gemeinde Pliening an ausreichend bezahlbaren Mietwohnungen. Ein Problem, das die Kommune mittelfristig angehen und entsprechende Angebote schaffen will. In den Ortsteilen Pliening, Landsham und Gelting.

Im Neubaugebiet Landsham-Süd, wo fast alle Grundstücke der Gemeinde Pliening gehören, werden insgesamt 16 geförderte und somit bezahlbare Wohnungen entstehen, berichtet Bürgermeister Roland Frick.

Die Erschließungsarbeiten für Landsham-Süd sind bereits fortgeschritten, erste Tiefbaumaßnahmen für einzelne Gebäude haben begonnen. Nach dem Winter geht es weiter mit der Bautätigkeit. Wann die 16 Wohnungen, die der Gemeinde Pliening gehören und von ihr vermietet werden, fertig sind, steht noch nicht fest. Weitere Mietwohnungen werden hinter der alten Schule in Gelting entstehen sowie im Neubau, der an einen Teil des alten Schulgebäudes angedockt wird. Im Bau dahinter werden laut Frick acht Sozialwohnungen geschaffen, im Neubau sechs bezahlbare Wohnungen sowie vier Obdachlosenzimmer.

Des Weiteren hat der Gemeinderat Pliening sich in den vergangenen Wochen mit einem etwa 5100 Quadratmeter großen Grundstück am Ende des Mitterwegs beschäftigt, nördlich der Tennisanlage. Das Areal wurde von einer Privatperson, die vor Kurzem verstorben ist, der Gemeinde geschenkt, berichtet Frick. Der Gemeinderat habe nun entschieden, für das Areal Baurecht zu schaffen. Geplant sei, auf dem Grundstück einkommensorientierte Wohnungen zu errichten. Die Anlieger seien bereits informiert, so Frick. Wie viele Wohnungen entstehen und wann, das stehe noch nicht fest. Die Planungen befinden sich erst am Anfang.