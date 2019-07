Bei der Kirche: Pliening plant Seniorenwohnen und mehr

Die Gemeinde Pliening will das „Müller-Anwesen“ neben der Kirche beleben. Mit barrierefreien Wohnungen und mehr.

Pliening – Der Gemeinderat von Pliening hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend den Grundsatzbeschluss gefasst, das 4657 Quadratmeter große Grundstück an der Geltinger Straße 28 („Müller-Anwesen“ neben bzw. östlich der kleinen Kirche) mit Leben zu erfüllen.

Gemeinderat Pliening fasst Grundsatzbeschluss

Angedacht ist ein zweistöckiges Gebäude mit Dachgeschoss, in dem barrierefreie Wohnungen eingerichtet werden, insbesondere für Senioren. Außerdem, so weitere Überlegungen, könnten in dem Gebäude ein Veranstaltungsraum für bis zu 60 Personen untergebracht werden sowie eine Tagespflege, Ladengeschäfte und eine Seniorenwohngemeinschaft.

Ideen für Wohnen, Treffen und Einkaufen

Das alles sind zunächst lediglich Ideen und Anregungen, die im Vorfeld bei Gesprächen von Plienings Seniorenbeauftragter Birgit Fleischmann-Werner mit Senioren sowie bei Treffen einer örtlichen Arbeitsgruppe Senioren vorgebracht worden sind, erläutern Bürgermeister Roland Frick und Bauamtsleiter Martin Schmidt-Roschow.

Pliening: Finanzierungsfrage noch ungeklärt

Ob und in welcher Form sie umgesetzt werden, das müsse im weiteren Planungsprozess diskutiert und entschieden werden. Auch die Frage der Finanzierung. „Wichtig ist zunächst, dass wir einen Grundsatzbeschluss haben“, so Frick. Auf Grundlage dessen könnten die Planungen für das Grundstück nun vorangetrieben werden.