Nach Frontal-Crash: Rasender Biker fliegt  in eine Wiese: Nur leicht verletzt

Riesenglück hatte ein Motorradfahrer bei Neufinsing. Nach gewagten Überholmanövern stößt er frontal mit einem Auto zusammen, fliegt auf eine Wiese - und bleibt fast unverletzt.

Pliening – Einen ganz besonders wachsamen Schutzengel hatte ein leichtsinniger Motorradfahrer bei einem schlimmen Unfall gestern Morgen. Gegen 7.40 Uhr befuhr der Biker aus dem südwestlichen Landkreis Erding die Staatsstraße 2082 von Neufinsing Richtung Pliening und überholte trotz durchgezogener Linie mehrere Fahrzeuge einer Kolonne.

Biker war Richtung Pliening unterwegs

Als der Motorradfahrer beim letzten Fahrzeug wieder zum Überholen ausscherte, übersah er einen aus Richtung Pliening kommenden Pkw und kollidierte mit diesem frontal. Der Motorradfahrer flog in den angrenzenden Seitenstreifen und blieb dort nur leicht verletzt liegen. Das berichtet die Polizei Poing. Der Mann wurde aber ins Krankenhaus Erding gebracht. Die Insassen des Pkw wurden ebenfalls leicht verletzt und begaben sich in ambulante Behandlung. Das Motorrad wurde auseinander gerissen, die Teile flogen über 50 Meter weit und bedeckten die gesamte Fahrbahnbreite. Der Sachschaden am Moped beträgt ca. 4000 Euro. Am beteiligten Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 30 000 Euro. Die Feuerwehr Pliening nahm auslaufende Betriebsstoffe auf, die Feuerwehr Finsing übernahm unterstützend die Verkehrslenkung. Zur Unfallaufnahme musste die Staatsstraße 2082 für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.

Polizei leitet Strafverfahren ein

Gegen den Motorradfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, kündigt die Polizei Poing in ihrem Bericht an.

Einen ganz ähnlichen Unfall gab es in der Region schon einmal.

Auch interessant: Heimatverein Pliening macht weiter.