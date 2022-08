Orts-CSU: Pliening soll beim Strom unabhängig werden

Von: Armin Rösl

Eine Photovoltaik-Freifläche bei Icking. © Hermsdorf

Die CSU Pliening setzt auf regenerative Energie: Sie hat deshalb die Ausweisung von Freiflächen für Photovoltaik beantragt.

Pliening – Die Plieninger CSU hat ein großes Ziel: Die Gemeinde soll sich vollständig selbst mit regenerativen Strom versorgen. Dies könne gelingen mit der Ausweisung von Flächen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen, meint René Buchmann.

Er ist Orts- und Fraktionsvorsitzender der CSU Pliening und hat im Namen der Gemeinderatsfraktion einen entsprechenden Antrag an Bürgermeister Roland Frick (CSU) bzw. den Gemeinderat gestellt. „Um die bestehende Lücke zur vollständigen rechnerischen Versorgung der Gemeinde Pliening mit erneuerbarem Strom zu schließen, wird eine Gesamtfläche von zehn Hektar angestrebt“, schreibt Buchmann im Antrag.

Viel zu wenig regenerative Energie

In dem Schreiben zählt der CSU-Vorsitzende auf, wie viel in der Gemeinde Pliening an erneuerbaren Energien (Strom und Wärme) erzeugt wird und kommt zu dem Schluss: „Unsere Gemeinde deckt erst knapp mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs und nur einen Bruchteil des Wärmeverbrauchs durch erneuerbare Erzeugung ab.“

Als Beispiel führtBuchmann das Jahr 2018 an, in dem es beim Strom eine Lücke von 8,9 Gigawattstunden gegeben habe.

Buchmann geht davon aus, dass ein Hektar Fläche Photovoltaik eine Jahresproduktion von etwa einer Gigawattstunde ergeben würde. Deshalb der Antrag auf zehn Hektar.

In dem Schreiben heißt es, dass die Verwaltung vom Gemeinderat beauftragt werden soll, „entsprechende Flächen auf Basis der aktuell rechtlichen Grundlagen zu eruieren, welche als ,Sondergebiet für regenerative Energien – Sonnenenergie’ in Frage kommen“. Hierbei solle die Energieagentur Ebersberg unterstützen.

Flächen und Gebäude sollen geprüft werden

Des Weiteren, so Buchmann, soll parallel geprüft werden, „welche gemeindlichen Gebäude und Flächen noch für eine Dachflächen-Photovoltaikanlage wirtschaftlich sinnvoll in Frage kommen“. Mit den im Antrag beschriebenen Maßnahmen soll die Versorgungssicherheit der Bürger erhöht werden und die Gemeinde bei der Energiewende „einen deutlichen Schritt vorankommen“, schreibt René Buchmann.

Der Gemeinderat wird voraussichtlich am 6. Oktober in öffentlicher Sitzung über den Antrag befinden und entscheiden. Zuvor veranstaltet der CSU-Ortsverband einen Infoabend zum Thema „Freiflächen-Photovoltaik in Pliening“ – am Montag, 12. September, um 20 Uhr im Gasthof Forchhammer.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.