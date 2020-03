Prominenter Pate: Starkoch Stefan Marquard übernimmt Blühfläche

Prominente Unterstützung für die Artenvielfalt: Starkoch Stefan Marquard übernimmt die Patenschaft für 500 Quadratmeter Blühfläche in Gelting. Warum, erzählt er hier:

Gelting – Der Zehmerhof Gelting hat einen prominenten Blühflächenpaten: den Koch und Fernsehkoch Stefan Marquard. Er hat die Patenschaft für 500 Quadratmeter auf einem Feld übernommen, auf dem Zehmerhof-Juniorchef Ludwig Huber eine Blühmischung für Bienen und Co. ansät. Über den Grund, warum er sich beteiligt, sagt Marquard, der in der Gemeinde Pliening wohnt: „A und O ist es, die Region zu unterstützen. Zweitens: Ohne Bienen gibt es keine Menschheit mehr.“

Pliening: Patenaktion des Zehmerhofs

Schon im vergangenen Jahr, als Huber zum ersten Mal die Blühflächenpatenschaftsaktion durchführte, hatte Stefan Marquard eine Fläche übernommen. Das Konzept: Die Patenschaft für einen Quadratmeter kostet 60 Cent pro Jahr. Der Zehmerhof verdoppelt nochmals die Fläche. Das Geld ist gedacht als finanzieller Ausgleich für die hochwertige Saatgutmischung (49 Pflanzenarten) sowie für den Ausfall landwirtschaftlicher Erträge (normalerweise baut die Familie Huber auf dem Feld in Fruchtfolge Soja, Mais, Weizen und Kartoffeln an).

Mitmachen bis 22. März

Der ökologische Landwirtschaftsmeister Ludwig Huber hatte schon länger die Idee, etwas für die Artenvielfalt zu tun. Das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ im vergangenen Jahr haben ihn letztendlich motiviert, das Vorhaben umzusetzen. Im vergangenen Jahr seien es knapp 50.000 Quadratmeter (inklusive Verdoppelung) gewesen, berichtet Huber, heuer sind es bislang rund 15.000 Quadratmeter (ebenfalls inklusive Verdoppelung). Noch bis 22. März können sich Interessierte an der Patenschaftsaktion beteiligen. Schon vergangenes Jahr hatte der Landwirt angekündigt, dass es sich um keine einmalige Sache handeln werde.

Marquard: Region unterstützen

„Diese Aktion ist gut und wichtig“, sagt Stefan Marquard. Gerade jetzt, da das Thema Artenvielfalt wieder etwas in den Hintergrund geraten sei, sei es notwendig, hier weiterhin positiven Aktionismus zu betreiben. Generell, so der Koch, müsse die Menschheit wieder mehr zurück zu den Wurzeln. Auch in Sachen Ernährung. Regional einkaufen zum Beispiel, „denn da weißt du, was du kriegst“, sagt Marquard.

Führungen für Kinder

Damit die nachfolgenden Generationen wissen, woher Lebensmittel kommen und wie wichtig die Artenvielfalt ist, hat Ludwig Huber schon im vergangenen Jahr Führungen für Schulklassen und Kindergartengruppen auf dem Blühwiesenfeld (in dessen Nähe auch Bienenstöcke des Plieninger Imkers Alexander Möller stehen) angeboten und durchgeführt. Das werde er auch heuer wieder tun, kündigt er an.

Wer mehr über die Aktion erfahren möchte und wie man Blühflächenpate wird, klickt im Internet auf www.zehmerhof.de.