Unfall im Vollrausch

Über zwei Promille Alkohol hatte ein Autofahrer intus, der in Pliening beim Einparkversuch gegen einen Gartenzaun gefahren ist.

Pliening –Da scheint es einem 55-jährigen Plieninger gehörig die Optik verzogen zu haben: Als er am Mittwochabend sein Auto in Pliening im Weg „An der Landstraß“ in einer Parkbucht abstellen wollte, fuhr er frontal gegen einen direkt anliegenden Gartenzaun. Die Anwohner bemerkten dies und verständigten die Polizei, die den Autofahrer kontrollierte und bei ihm einen Atemalkoholtest durchführte. Ergebnis laut Polizeibericht: „Ein Wert von weit über zwei Promille“.

Die Polizisten stellten den Führerschein des 55-Jährigen sicher und brachten ihn zu einer Blutentnahme, die als Beweismittel im Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs dient.

Am Gartenzaun entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Der Autofahrer wurde bei seinem missglückten Parkmanöver nicht verletzt, sein Wagen weist Beschädigungen auf in Höhe von etwa 1500 Euro, teilt die Poinger Polizei mit.