Pliening verdoppelt: Künftig vier statt zwei MVV-Tickets

Von: Armin Rösl

Weil die Nachfrage groß ist, bietet Pliening künftig vier IsarCard9Uhr zur kostenfreien Ausleihe an. © schlaf

In Pliening gibt es künftig vier statt zwei MVV-Tickets der IsarCard9Uhr zur kostenfreien Ausleihe für Bürgerinnen und Bürger.

Pliening – Die Gemeinde Pliening verdoppelt ihr Angebot der kostenlosen Ausleihe von MVV-Tickets: ab voraussichtlich 1. Dezember werden vier IsarCard9Uhr-Karten zur Verfügung gestellt. Das hat der Gemeinderat jetzt mit 10:7 Stimmen auf Antrag der Grünen beschlossen. Seit dem 1. Dezember 2022 verleiht die Gemeinde Pliening zwei dieser MVV-Tickets für den Gesamtbereich, deren Gültigkeit endet am 30. November. Das Jahresabo kostete jeweils 825 Euro. Ab dem 1. Dezember werden vier Karten im Jahresabo angeschafft. Bereits die Einführung der Leih-Tickets im Jahr 2022 war auf Antrag der Grünen zustande gekommen.

Bürgermeister Roland Frick (CSU) berichtete in der Gemeinderatssitzung, dass das Angebot „sehr sehr gut angenommen wird und Sinn macht“. Die IsarCard9Uhr ist fast rund um die Uhr gültig, außer Montag bis Freitag zwischen 6 und 9 Uhr. Das Ticket ist auf andere Personen übertragbar, Kinder von 6 bis 14 Jahren dürfen kostenlos mitfahren. Eigene Kinder und Enkelkinder in beliebiger Anzahl, ansonsten insgesamt maximal drei Kinder. Plieninger Bürgerinnen und Bürger können die Tickets im Rathaus ausleihen, entweder tageweise oder übers Wochenende. Die Fahrkarten können telefonisch in der Gemeindeverwaltung bei Marion Schönhofer beantragt und reserviert werden, unter (0 81 21) 793-12. Die Ticketausgabe erfolgt bis 8.30 Uhr im Rathaus. Bei Abholung muss eine Sicherheitsleistung in Höhe von 50 Euro hinterlegt werden.

Bis zu zweimal wöchentlich ausleihbar

In den Nutzungsbedingungen (einsehbar unter www.pliening.de) ist festgehalten, dass die Tickets von einer Person bzw. einem Haushalt maximal zweimal wöchentlich ausgeliehen werden können und nicht auf zwei aufeinander folgenden Tagen. Am Wochenende (Freitag bis Sonntag) können die Tickets einmal pro Monat an eine Person eines Haushalts ausgegeben werden. Die Tickets müssen am Folgetag (bei Wochenendausleihen am Montag) spätestens bis 8.30 Uhr zurückgegeben werden.

Nachdem Bürgermeister Frick berichtet hatte, dass die Nachfrage nach den MVV-Tickets groß sei, brachte Margrit Pricha (Bündnis90/Die Grünen) die Idee vor, künftig vier statt zwei Tickets zur Verfügung zu stellen. Dies zunächst für ein Jahr befristet. Mit den Stimmen aller vier grünen Gemeinderatsmitglieder sowie der SPD, des Neuen Forums (jeweils zwei Stimmen) und mit zwei Stimmen aus der CSU erhielt dieser Antrag die Mehrheit.

In Plienings Nachbargemeinde Poing startete der Ticketverleih bereits im Mai 2019, seitdem werden fünf IsarCard 65 und drei IsarCard (gültig jeweils für das MVV-Gesamtgebiet) angeboten.

