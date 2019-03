Plienings kleiner Beitrag zum Klimaschutz

Der Zweisitzer hat einen Aktionsradius von gerade einmal 80 Kilometern. Weitere Strecken muss damit sowieso keiner fahren.

Pliening – Die Gemeinde Pliening hat einen Schritt in die Zukunft gemacht, was das Thema E-Mobilität angeht. Am Donnerstag stellte der Gemeindliche Bauhof sei erstes Elektromobil vor. Der Goupil G4 ist ein Mehrzwecknutzfahrzeug, das in erster Linie zu Zwecken der Stadtreinigung eingesetzt werden kann und soll. Ausgestattet mit einer neuen Generation an Batterien kann das wendige E-Mobil bis zu 50 Stundenkilometer schnell fahren.

Fahrzeug transportiert eine Tonne Gewicht

Der Zweisitzer hat einen Aktionsradius von 80 Kilometern. Transportieren kann er bis zu 1000 Kilogramm Gewicht. Möglich geworden war die Anschaffung zum jetzigen Zeitpunkt insbesondere Dank großzügiger Spenden der örtlichen Wirtschaft, darunter auch die VR-Bank und die Kreissparkasse. Insgesamt konnte sich Bürgermeister Roland Frick über 22 Sponsoren freuen, die zum großen Teil als Gegenleistung ihre Firmenlogos am Goupil anbringen durften. Und eine Urkunde gab es bei der Präsentation noch gleich dazu.

„Wir haben das aber so gemacht“

Frick sagte vor gut 40 Gästen auf dem Bauhofgelände, dass mit dem Fahrzeug die Gemeinde Pliening einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz leiste. Er kenne die Diskussionen mit allen Für und Wider. „Wir haben das aber so gemacht“, hieß es. Vor allem will sich die Gemeinde mit dieser Neuanschaffung zu einem Vorbild für alle machen, die zurzeit noch Probleme mit E-Fahrzeugen haben. Und einen ganz praktischen Nutzen gibt es für die Bauhof-Mitarbeiter künftig auch noch. Fahrten zu Zwecken der Reinigung wurden bislang in Pliening zumeist mit einem konventionellen VW-Bus erledigt. Das sei oft mit einer extremen Geruchsbelästigung der Bauhofkollegen verbunden gewesen. Denn das, was man so alles zusammensammele, stamme schließlich nur zu einem Bruchteil aus Parfümerien.

Das Zeitalter der E-Mobilität

Karl-Heinz Kaiser, Geschäftsführer einer Marketing-Firma aus Deggendorf, sagte am Rande, dass das Zeitalter der E-Mobilität unwiderruflich angefangen habe. Die Zeit fossiler Verbrennung gehe dem Ende zu. Sein Unternehmen habe in Deutschland bereits gut 300 gesponserte Kommunalfahrzeuge vermarktet. Der Neupreis des Nutzfahrzeugs beträgt übrigens 48 000 Euro.

