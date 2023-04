Plieninger Haushalt in 5 Minuten durchgewunken

Von: Armin Rösl

Eines der Großprojekte: Die Sanierung und Erweiterung der Alten Schule im Ortsteil Gelting. © Johannes Dziemballa

Der Gemeinderat Pliening macht kurzen Prozess. Weil im Vorfeld schon alles geklärt war, war der Haushalt 2023 nach fünf Minuten beschlossene Sache.

Pliening – Gerade mal fünf Minuten dauerte die Haushaltssitzung des Gemeinderates Pliening am Gründonnerstagabend: Viel kürzer als die zeitgleich stattfinden Oster-gottesdienste zum Letzten Abendmahl. Weil in nicht-öffentlichen Sitzungen zuvor über den Haushalt 2023 und den Finanzplan bis 2026 beraten worden war, verkündete Bürgermeister Roland Frick (CSU) in der öffentlichen Gemeinderatssitzung lediglich wenige Zahlen und fragte nach Wortbeiträgen. Von den Gemeinderatsmitgliedern meldete sich niemand, es folgte die Ab- bzw. Zustimmung zum Haushalt und Finanzplan. Beides erfolgte einstimmig.

Griff in die Rücklagen erforderlich

Es ist kein Geheimnis, dass die Gemeinde Pliening aufgrund von großen Bauprojekten einen tiefen Griff in die Rücklagen machen muss. Im Jahr 2023 sollen 7,9 Millionen Euro entnommen werden. Außerdem ist vorgesehen, in den beiden kommenden Jahren hohe Kredite aufzunehmen und weiteres Geld aus den Rücklagen zu entnehmen. Mit der Folge, dass Ende 2026 der Rücklagenstand 1,5 Millionen Euro betragen wird, der Schuldenstand knapp 15,1 Millionen Euro. Umgerechnet auf die Einwohner bedeute dies der Kämmerei zufolge, dass die Pro-Kopf-Verschuldung von aktuell 48 Euro auf fast 2400 Euro steigen wird.

Nichtsdestotrotz sehen Bürgermeister Frick und Kämmerin Anita Krämer keine all zu dunklen Wolken auf die Gemeinde Pliening zukommen. Am Ende des Vorberichts zum Haushalt schreibt Krämer: „Basierend auf die geplanten Zahlen ist die Handlungsfähigkeit der Gemeinde gesichert.“ Anmerkung: „Grundsätzlich ist eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung für die nächsten Jahre geboten.“

Hauptsächlich Bauinvestitionen

Allein für 2023 sind Baukosten in Höhe von 15,6 Millionen Euro eingestellt. Unter anderem für die neue Seniorenwohnanlage, die alte Schule Gelting und die beiden Mehrfamilienhäuser als sozialer Wohnungsbau in Landsham. Hinzu kommen Planungskosten für die Kernsanierung der Grundschule Pliening, die in den nächsten Jahren in Angriff genommen werden soll.

Auf der Einnahmenseite rechnet die Kämmerei für 2023 bei der Gewerbesteuer mit 2,9 Millionen Euro, beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 5,6 Millionen Euro sowie 771 000 Euro Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstücke) und 56 000 Euro Grundsteuer A (für landwirtschaftliche Grundstücke). Des Weiteren 350 000 Euro Einnahmen aus der Umsatzsteuer und 14 000 Euro Hundesteuer. Alle Beträge bewegen sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Die höchsten Ausgaben in 2023 sind die Kreisumlage (rund 4,1 Millionen Euro) und die Personalkosten (gut 3,3 Millionen Euro). Die Kosten für Bewirtschaftung und Unterhalt gemeindlicher Gebäude und Grundstücke, Straßen und Wege sowie weiteren Sach- und Betriebsaufwand werden auf 3,1 Millionen Euro geschätzt.

Das Gesamtvolumen des Haushaltes 2023 beträgt laut Kämmerei etwas mehr als 36 Millionen Euro: rund 16,2 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt und circa 19,8 Millionen Euro im Vermögenshaushalt.

