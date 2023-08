Plieninger missachtet Bahnschranke: Zug muss Notbremsung hinlegen

Von: Michael Acker

Ein Plieninger hat eine geschlossene Bahnschranke umgangen. Ein nahender Zug musste eine Schnellbremsung einleiten. © Bundespolizei

Ein Plieninger (26) umgeht eine geschlossene Bahnschranke. Ein herannahender Zug muss eine Schnellbremsung einleiten.

Pliening/München - Am späten Montagnachmittag (7. August) musste ein Regionalzug an einem Bahnübergang beim S-Bahn-Haltepunkt Riem eine Schnellbremsung einleiten, weil ein 26-Jähriger aus Pliening eine geschlossene Bahnschranke umging. Das teilte die Bundespolizei am Dienstag (8. August) mit.

Mann bleibt zwischen zwei Gleisen stehen

Der Mann hatte zum illegalen Überqueren eine nahe Baustelle genutzt, um die Schrankenanlage zu umgehen. Als er den Zug erkannte bzw. den Achtungspfiff und die Schnellbremsung wahrnahm, blieb er zwischen zwei Gleisen stehen. Er wurde von Sicherheitskräften der Deutschen Bahn, die den lebensgefährlichen Vorfall beobachtet hatten, festgehalten und von der Bundespolizei vor Ort belehrt.

Zug kann Fahrt mit leichter Verspätung fortsetzen

Der Triebfahrzeugführer konnte, nachdem er sich überzeugt hatte, dass der 26-Jährige sowie Fahrgäste im Zug nicht verletzt worden waren, seine Fahrt mit leichter Verspätung fortsetzen.

Gegen den 26-Jährigen ermittelt die Bundespolizei nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Die Bundespolizei warnt vor dem nicht ordnungsgemäßen Überschreiten von Bahnanlagen: Wer Bahnschranken umgeht oder gar übersteigt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere und begibt sich stets in Lebensgefahr.

