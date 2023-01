Pliening: Großprojekte in diesem Jahr

Plienings Bürgermeister dankt für Engagement und Zusammenhalt

Von: Armin Rösl

Bürgermeister Roland Frick hielt die Neujahrsrede. © Johannes Dziemballa

Voll besetzt war der Saal des Bürgerhauses Pliening beim Neujahrsempfang der Gemeinde und der Kirchen. Bürgermeister Roland Frick lobte den Zusammenhalt in der Gemeinde.

Pliening – Als Bürgermeister Roland Frick nach mehreren Minuten fertig war mit der namentlichen Begrüßung von Gästen und Ehrengästen (darunter Plienings Ehrenbürger Willi Kneißl), stand Edoardo Pirozzi wohlgemut auf und wollte das nächste Musikstück dirigieren. „Lieber Edoardo“, wandte sich Frick dem Dirigenten der Musikkapelle Gelting zu und bedeutete ihm, dass er sich wieder setzen könne: „Jetzt geht’s erst richtig los.“ Schmunzeln im vollen Saal des Bürgerhauses Pliening.



Plieninger Neujahrsempfang im Bürgerhaus. © Johannes Dziemballa

„Richtig los“, damit meinte Plienings Bürgermeister seine Ansprache beim Neujahrsempfang der politischen Gemeinde sowie der beiden Kirchen. Von den Krisen und Kriegen auf aller Welt spannte Frick den Bogen zum Leben in der Gemeinde Pliening. In Zusammenhang mit dem Klima nannte er das Neubaugebiet Landsham-Süd, das wegweisend für den Landkreis und darüber hinaus sei: Alle 54 Wohneinheiten sind im Passivhausstandard errichtet. „Landsham-Süd ist ein schönes Siedlungsgebiet geworden“, so Frick.

Als weiteres gutes Beispiel für sinnvolle und nachhaltige Energienutzung erwähnte er die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage mit einer Größe von rund 20 Hektar rund um das Kieswerk Ebenhöh in Landsham-Gerharding.



Mit Blick auf das gesellschaftliche Leben sowie die Vereinstätigkeiten dankte Plienings Bürgermeister für das ehrenamtliche Wirken und Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger. Das sei es, was das Leben in der Gemeinde lebenswert mache. Insbesondere lobte er „den Zusammenhalt, auch in dieser verrückten Zeit“ mit Corona, Krisen und Krieg in der Ukraine.



Dank sprach Frick auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde Pliening aus. Hierbei erwähnte er, dass nach mehreren, teils länger dauernden Krankheitsfällen mittlerweile fast alle wieder zurück und die Stellen besetzt sind. Darüber, so der Bürgermeister, freue er sich sehr.



Pliening: Großprojekte in diesem Jahr

Zum Schluss richtete Frick den Blick auf die künftige Großbaustelle in Pliening: den Bau der Seniorenwohnanlage an der Geltinger Straße. Am kommenden Freitag werde der offizielle Spatenstich erfolgen. Die zweite große Maßnahme der Gemeinde, die Sanierung und Erweiterung der alten Schule in Gelting (Frick: „unsere Langzeitbaustelle“) werde im Frühjahr oder Sommer abgeschlossen. Und im Herbst, so Frick weiter, sollen die 16 Wohneinheiten im Sozialen Wohnungsbau in Landsham-Süd fertiggestellt sein.



Nach gut 25 Minuten war die Neujahrsrede des Bürgermeisters beendet. Jetzt konnte Edoardo Pirozzi aufstehen und das nächste Lied der Musikkapelle Gelting dirigieren.

