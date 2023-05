Plienings Grundschule hat ihren ersten Maibaum der Geschichte

Von: Armin Rösl

Etwa vier Meter hoch ist der 1. Maibaum der Grundschule Pliening. Mit auf dem Bild steht Rektorin Katrin Dung. © Johannes Dziemballa

Die Grundschule Pliening hat ihren ersten Maibaum: Zum Abschluss der bayerischen Projektwoche haben Mitarbeiter des Bauhofs den von den Schülern gestalteten Baum aufgestellt.

Pliening – Im fünften Jahr ihrer Amtszeit als Rektorin der Grundschule Pliening ist die gebürtige Hamburgerin in der vergangenen Woche richtig tief ins bayerische Brauchtum eingetaucht. In der Schule gab’s eine Projektwoche Bayern, inklusive Mundart-Wörterbuch. Gestaltet von Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften. Hochdeutsche Wörter ins Bairische übersetzt. Höhepunkt und Abschluss der Projektwoche war am Freitagvormittag das Aufstellen des ersten Schulmaibaums in der Geschichte der Grundschule Pliening. Zumindest könne er sich nicht an einen früheren Maibaum erinnern, sagte Bürgermeister Roland Frick beim Abschlussfest.

Schüler haben das Schloss Neuschwanstein nachgebaut. © Johannes Dziemballa

Dort zeigten Kinder der 1. bis 4. Jahrgangsstufe, was sie in den vergangenen Tagen gelernt haben. Beispielsweise ein Trachtentanz und Schuhplatteln. Beigebracht wurde ihnen dies vom Trachtenverein Stoabergler, erzählt die Schulleiterin. Katrin Dung selbst hat sich zum Fest ein Dirndl angezogen, wie viele der Lehrerinnen. Auch zahlreiche Kinder waren in Tracht gekommen. Sie präsentierten unter anderem eine aus Kartons und anderen Materialien gebastelte Miniatur des Märchenschlosses Neuschwanstein und erzählten über das Leben von König Ludwig II. .

Baum aus dem Bayerischen Wald

Den Maibaum hatten Lehrkräfte und Schüler in Niederbayern, im Bayerischen Wald, geholt. Dort leben die Eltern einer Lehrerin, deren Kind heuer in die 1. Klasse in Pliening kommt. Dessen Großeltern haben den etwa vier Meter langen Baum gespendet und umgesägt.

Nachdem er in Pliening angekommen war, haben mehrere Schülerinnen und Schüler den Baum entrindet und weiß-blau angemalt. Außerdem gestalteten die Schüler Tafeln für den Maibaum. Wie es der Brauch will, wurde dieser vor dem Aufstellen gestohlen – von einem Mitarbeiter des Bauhofs. Nach erfolgreichen Auslöseverhandlungen mit den Klassensprechern kam der Baum zurück, im Gegenzug gab’s Brotzeit für die Bauhofmitarbeiter. Zwei von ihnen haben den ersten Plieninger Schulmaibaum aufgestellt: Andal Huber und Peter Steinberger. Einer von den beiden war auch der Maibaumdieb.

