Preisschafkopfen in Pliening: Ein Startplatz als Hauptgewinn

Von: Armin Rösl

Teilen

Siegerfoto mit Gewinner Jo Schweiger (4.v.li.). © CSU Pliening

Zum traditionellen Preisschafkopfen der CSU Pliening traten 80 Teilnehmer (darunter sieben Frauen) an. Als Hauptgewinn gab‘s einen begehrten Startplatz am Nockerberg.

Pliening – Gut besucht war das Schafkopfturnier des CSU-Ortsverbandes Pliening im Stüberl des Bürgerhauses. 80 Kartler spielten um den ersten Preis: ein Startplatz beim Michael-Leopold-Charity-Schafkopfturnier am Nockerberg 2024, gestiftet von Kieswerke Ebenhöh aus Landsham-Gerharding. Diesen erspielte sich Jo Schweiger aus Schmatzhausen mit 74 Pluspunkten (zehn Soli bzw. Wenzen gespielt und alle gewonnen). Der zweite Preis in Höhe von 100 Euro ging an Georg Halmburger aus Pliening mit 48 Pluspunkten, knapp dahinter mit 47 Pluspunkten belegte Martin Bichler aus Inning den dritten Platz (Preisgeld: 50 Euro).



Pliening: Traditionelle letzte Preise

Das Schlusslicht mit 53 Minuspunkten war Michael Hiebl aus München. Er erhielt dafür das traditionelle Glas Essiggurken. Vorletzter Platz und somit Gewinner eines halben Schweinskopfes: Anton Bogner aus Gelting.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Wie Plienings Altbürgermeister und Spielleiter Georg Rittler berichtet, erhielten alle Teilnehmer einen Preis (neben Geld- auch Sach- und Fleischpreise). Erfreut zeigte sich Rittler darüber, dass sieben Frauen am Turnier teilgenommen haben. Sie erhielten vom Spielleiter einen Schoko-Osterhasen als kleines Erinnerungsgeschenk überreicht.



Rittler dankte am Ende allen Sponsoren, neben denen der Hauptpreise noch der Privatbrauerei Schweiger aus Markt Schwaben, Bürgermeister Roland Frick, Florian Bauer-Eberhart (Kartoffelspende) und Elektronikgeräte Wachinger aus Gelting mit der Stiftung der Brotzeit.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.