Privater Investor plant große Photovoltaikanlage beim Kieswerk in Landsham

Von: Armin Rösl

Teilen

Auf den Flächen (rot) rund um das Kieswerk (hell, in der Mitte) in Landsham-Gerharding ist eine Freiflächen-Photovoltaikanlage geplant. © Gemeinde Pliening

Auf einer Fläche von knapp 30 Fußballfeldern ist in Landsham eine Freiflächen-Photovoltaikanlage geplant. Diese würde um das dortige Kieswerk herum gebaut werden.

Landsham – Rund 20 Hektar (entspricht in etwa der Größe von 28 Fußballfeldern) könnte die Freiflächen-Photovoltaik (PV)-Anlage groß werden, die ein privater Grundstückseigentümer in Landsham plant. Die Flächen befinden sich nördlich der Staatsstraße 2082 (zwischen Landsham und Kirchheim) um das Kieswerk Ebenhöh im Ortsteil Gerharding herum. Direkt an der Landkreisgrenze.



In seiner jüngsten Sitzung hat der Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderates Pliening dem Antrag auf einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan einstimmig zugestimmt. Entsprechend wird der Flächennutzungsplan geändert, damit das Vorhaben realisiert werden kann. Ziel des Bebauungsplans ist in diesem Fall die Ausweisung eines Sondergebiets für Freiflächen-PV-Anlagen. „Die Übernahme der Planungskosten, erforderlicher Gutachten, notwendiger juristischer Beratung sowie die Kosten eines möglichen ökologischen Ausgleichs für die Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind in einem städtebaulichen Vertrag zu regeln“, heißt es im Beschluss weiter.



Pliening: Flächen in Landsham landwirtschaftlich genutzt

Die Flächen, auf denen die PV-Anlage errichtet werden soll, werden derzeit landwirtschaftlich genutzt.



Auslöser des Antrags ist laut Bekanntgabe der Gemeindeverwaltung die Entscheidung des Gemeinderates vom 15. November 2022 zur Darstellung von Potenzialflächen für Freiflächen-PV-Anlagen. In der damaligen Sondersitzung wurden die Ergebnisse einer Untersuchung durch die Energieagentur Ebersberg-München und der Eninano GmbH vorgestellt. Hierbei wurden Flächen benannt, die im Gemeindegebiet potenziell geeignet wären für die Errichtung von großen Freiflächen-PV-Anlagen und für Windräder.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Für Windräder kämen demnach vier Bereiche infrage: in der Finsinger Au, bei Gigging, westlich von Pliening/nordöstlich von Landsham und am westlichen Gemeindegebiet/nördlich des Abfanggrabens am Speichersee. Eine der Flächen gehört der Gemeinde Pliening, die anderen sind in Privateigentum.



Pliening: Bauausschuss genehmigt Aufstellung von neuem Bebauungsplan

In der Untersuchung zu einer möglichen Nutzung für Freiflächen-PV-Anlagen hat die Eniano GmbH unter anderem drei mögliche Bereiche ausgemacht: circa 5,1 Hektar im südöstlichen Gemeindegebiet (unmittelbar an der Flughafentangente Ost), circa 12,3 Hektar zwischen Pliening und Landsham sowie circa 1,2 Hektar Wasserfläche im Bereich der Kiesabbauflächen bei Landsham-Moos. Letzteres wäre ein „Innovationsprojekt“, dessen Umsetzungsmöglichkeiten derzeit noch nicht abschätzbar seien.



Insgesamt, so heißt es weiter, gebe es in der Gemeinde Pliening rund 1400 Hektar Flächen, die potenziell für Freiflächen-PV-Anlagen geeignet wären. Die Umsetzung obliegt dem jeweiligen Eigentümer, der Gemeinderat bzw. die Verwaltung kann mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan die Rahmenbedingungen vorgeben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.