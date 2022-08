Schnellerer Anschluss: Glasfaserausbau in Pliening, Gelting und Landsham

Von: Armin Rösl

Die Deutsche Telekom plant, das Glasfasernetz auszubauen. © dpa

Etwa 2400 Haushalte in Pliening, Gelting und Landsham bekommen die Möglichkeit, ans Glasfasernetz der Deutschen Telekom angeschlossen werden. Das kündigt das Unternehmen an.

Pliening – Die Deutsche Telekom wird in Pliening sowie in den Ortsteilen Gelting und Landsham Glasfaser „bis in die Häuser verlegen“. Das kündigt das Telekommunikationsunternehmen in einer Pressemitteilung von Mittwoch, 17. August, an. Dies geschieht allerdings nicht von heute auf morgen, sondern nächstes Jahr.



„Die Telekom startet im ersten Quartal 2023 mit der objektkonkreten Planung inklusive der Standort- und Wegesicherung und beginnt im dritten Quartal mit dem Infrastrukturausbau“, wird Bernhard Multerer, Regionalmanager der Telekom, zitiert. Alle Eigentümer im Kernort Pliening sowie in Gelting und Landsham könnten ab Mitte des zweiten Quartals 2023 den kostenfreien Glasfaserhausanschluss beantragen.



Pliening: Etwa 2400 Haushalte können angeschlossen werden

Das Thema schnelleres und besseres Internet in der Gemeinde Pliening ist seit Langem immer wieder Gesprächs- und Diskussionsstoff im Gemeinderat. Entsprechend erfreut zeigt sich laut Telekom-Pressemitteilung Bürgermeister Roland Frick über die Investition des Unternehmens: „Glasfaser ist die Technologie, die die zukünftig benötigten Datenmengen transportieren kann. Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus ist genauso wichtig wie ein Anschluss an Strom, Wasser oder Gas.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Wie die Telekom mitteilt, könnten rund 2400 Haushalte in Pliening, Gelting und Landsham ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Die Verbindung mache eine Datengeschwindigkeit von bis zu einem Gigabit pro Sekunde möglich.



Weitere Informationen zum Glasfaserausbau gibt es unter www.telekom.de/jetzt-glasfaser oder unter der kostenfreien Hotline (0800) 22 66 100. Als direkte Ansprechpartner für den Ausbau in Pliening, Gelting und Landsham zählt die Telekom auf: T-Partner Bräu Kommunikations (Leonhardsweg 2 in Unterhaching), T-Partner (Schloßstraße in Grünwald), Telekom Shop München (Ollenhauerstraße 6, München) und T-Partner am Giesinger Bahnhofsplatz 9 in München.

