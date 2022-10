Schwere Brandstiftung: Feuer an Wohnhaus in Pliening

Von: Michael Acker

Teilen

Die Feuerwehr musste bei dem Feuer in Pliening nicht mehr eingreifen. Ein Nachbar hatte gelöscht. © Uli Deck/ dpa

Ein Unbekannter hat in Pliening an einem Wohnhaus Feuer gelegt. Davon geht die Polizei aus, nachdem sie am Tatort Brandbeschleuniger gefunden hatte.

Pliening - Durch das beherzte Eingreifen eines Nachbarn konnte ein Brand an einem Mehrfamilienhaus in Pliening am vergangenen Freitag, 28. Oktober, schnell abgelöscht werden. Die Ermittlungen ergaben klare Hinweise darauf, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern in Ingolstadt erst am Montag, 31. Oktober mit.

Gegen 22:15 Uhr waren die Rettungskräfte über den entstehenden Brand an der Fassade eines Wohnhauses an der Melchior-Huber-Straße informiert worden. Bei Eintreffen der Polizei war das Feuer bereits durch einen Nachbarn abgelöscht worden, ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht mehr nötig.

Erste Hinweise auf Brandstiftung

Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von etwa 1000 EUR, verletzt wurde niemand. Noch an der Einsatzstelle ergaben sich erste Hinweise darauf, dass das Feuer von einem Unbekannten gelegt worden sein könnte. Die Kriminalpolizei Erding hat daraufhin noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen.

Nach einer Begehung des Brandortes durch die kriminalpolizeilichen Experten erhärte sich der Anfangsverdacht insbesondere durch den Nachweis von verwendeten Brandbeschleunigern.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, auffällige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 08122-9680 zu melden.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.