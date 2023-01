Seniorenwohnprojekt Pliening: Jetzt rüttelt‘s auf der Baustelle

Von: Armin Rösl

Teilen

In Pliening haben die Arbeiten zum Bau der Seniorenwohnanlage begonnen. © Armin Rösl

Die Tiefbauarbeiten für die Seniorenwohnanlage in Pliening haben begonnen. Derzeit werden die Spundwände eingesetzt, was zu starkem Rütteln führt.

Pliening - In Pliening haben auf dem Areal für das neue Seniorenwohnprojekt an der Geltinger Straße (im Bereich zwischen Wolframstraße und Poinger Straße) die Tiefbauarbeiten begonnen. Wie bei der Großbaustelle zum Schwimmbad in Poing, werden jetzt auch in Pliening die Spundwände eingesetzt. Dies führt, ebenso wie in Poing, zu lautem Rütteln und Schütteln. „Einmal hatte ich Angst, dass die Gläser aus den Regalen fallen“, berichtet eine Anwohnerin über das heftige Rütteln und Schütteln.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Auf dem Grundstück nahe der Kirche (im Hintergrund), baut die Gemeinde Pliening vier Häuser mit 33 Wohneinheiten, einem Café, weiteren Räumen sowie Läden und Praxen. Die Tiefgarage soll 39 Stellplätze haben. So sieht es der Plan vor. Die Gemeinde Pliening ist Bauherrin und Vermieterin. Die Gesamtkosten werden auf gut 17,7 Millionen Euro geschätzt. Abzüglich der zu erwartenden Fördermittel in Höhe von circa 6,5 Millionen Euro bleiben der Gemeinde rund 11,2 Millionen Euro an Kosten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.