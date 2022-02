Servus, Severin! Abschied von Plieninger Gemeinderätin Tina Lucka

Von: Armin Rösl

Abschied aus Pliening: Tina Lucka und ihr Sohn Severin. Von Bürgermeister Roland Frick bekamen sie unter anderem eine Kuscheldecke. © René Buchmann

Es dürfte nicht oft vorkommen, dass ein Gemeinderatsmitglied zum Abschied eine Kuscheldecke geschenkt bekommt. Tina Lucka hat sie gekriegt - aber nicht für sich.

Pliening - In den gut fünf Jahren, in denen Tina Lucka mit ihrer Familie in Pliening gelebt hat, hat sie einiges bewegt: Im März 2019 hat sie den Ortsverband von Bündnis90/Die Grünen mitgegründet, der es ein Jahr später bei der Kommunalwahl 2020 auf Anhieb mit vier Mandaten zur zweitstärksten Gemeinderatsfraktion nach der CSU geschafft hat.

Als Gemeinderätin übernahm Lucka das Ehrenamt der Kinder- und Jugendreferentin und hauchte dem Förderverein Jugendraum Pliening und dem Jugendraum selbst wieder Leben ein. Letzteres zusammen mit CSU-Fraktionssprecher René Buchmann.

Abschied aus Pliening aus beruflichen Gründen

Aus privaten und beruflichen Gründen ist Tina Lucka zum 31. Januar 2022 aus dem Gemeinderat ausgeschieden, sie ist mit ihrer Familie ins Allgäu gezogen. Bürgermeister Roland Frick dankte und lobte Lucka für ihr Engagement – und bedankte sich mit Augenzwinkern auch bei ihrem jüngsten Sohn Severin, der in den vergangenen Monaten bei den Sitzungen dabei gewesen war: „Bei ihm war hundertprozentig sicher, dass er nichts aus den nicht-öffentlichen Sitzungen nach außen verraten wird.“ Zum Abschied schenkte Frick Tina Lucka unter anderem eine Pliening-Kuscheldecke für Severin.

