Sonntag war in Pliening Kindertag: Fasching am Dorfplatz, Empfang im Bürgerhaus

Von: Armin Rösl

Viel los war beim Kinderfasching am Dorfplatz in Landsham. © Armin Rösl

Junge Familien und Kinder standen am Sonntag in der Gemeinde Pliening im Mittelpunkt. Am späten Vormittag beim Empfang im Bürgerhaus, am Nachmittag beim Fasching am Dorfplatz Landsham.

Pliening – Der Sonntag war in der Gemeinde Pliening großer Kindertag. Beim Empfang der Gemeinde am späten Vormittag für junge Familien im Saal des Bürgerhauses waren zahlreiche Babys und Kleinkinder mit ihren Eltern da, beim großen CSU-Kinderfasching am Nachmittag am Dorfplatz in Landsham etwa 100 Mädchen und Buben jeden Alters mit ihren Familien. Dort sorgte Clown Pippo für gute Laune, Späße und Spiele, außerdem tanzte eine Gruppe der Faschingsgesellschaft Kirnarra aus Kirchheim.

Bürgermeister Roland Frick sprach beim Empfang für junge Familien. © Armin Rösl

Zum Empfang im Bürgerhaus, dem ersten nach der Corona-Zwangspause, waren über 20 Familien gekommen. Die Leitungen der fünf Kindertagesstätten in der Gemeinde (AWO-Kinderhaus Pliening, BRK-Kindergarten Landsham, Kinderland Landsham, katholischer Kindergarten St. Barbara und die Elterninitiative Pliening) stellten sich und ihre Einrichtungen vor. Außerdem der TSV Pliening-Landsham, die Musikkapelle Gelting und die Freiwilligen Feuerwehren Pliening und Gelting sowie das Kreisbildungswerk. So bekamen die jungen Familien (insgesamt waren rund 140 eingeladen) einen Überblick über die Betreuungs- und Freizeitangebote für Kinder.



Pliening: Kitas und Vereine informieren

Bürgermeister Roland Frick sagte in seiner Begrüßungsrede zum Thema Kinderbetreuung in der Gemeinde: „Wir reden nicht nur davon, wir tun auch was.“ Nicht nur mit den Kitas, sondern auch mit der Mittagsbetreuung und den Hort der Elterninitiative Pliening (EIP). Hier, gab Frick zu, habe es im vergangenen Jahr Schwierigkeiten bei der Platzvergabe gegeben, „letztendlich aber haben wir alle Kinder untergebracht“. In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass für die Mittagsbetreuung noch Helferinnen und Helfer gesucht würden.



Pliening hat mittlerweile 6300 Einwohner

Für die Zukunft, wenn die jetzigen Kleinkinder größer sind, warb Frick für den Jugendraum im Bürgerhaus. Und er wies die Eltern darauf hin, dass es vielerlei Möglichkeiten gebe, sich in der Gemeinde zu engagieren – sei es in Vereinen oder in der Kommunalpolitik.

Laut Bürgermeister hat die Gemeinde Pliening derzeit rund 6300 Einwohner und er nannte die Zahlen der Geburten in den vergangenen drei Jahren: 53 in 2020, 70 in 2021 und 57 in 2022.



Dass Pliening bei jungen Familien beliebt ist, zeigte der Kinderfasching am Dorfplatz in Landsham. Zahlreiche Eltern kamen mit ihren Kindern unter anderem aus dem Neubaugebiet Landsham-Süd, um zu feiern.

