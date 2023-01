Symbolischer Spatenstich für einen „Meilenstein der Gemeinde“

Im Herzen Plienings entsteht ein neues Bauquartier

Von Jörg Domke schließen

Symbolischer Spatenstich für einen Meilenstein der Geschichte Plienings. Auf historischem Boden entsteht ein neues Bauquartier. Fertigstellung: in zwei Jahren.

Pliening – Erste Überlegungen für eine der Allgemeinheit dienende Nutzung eines rund 4500 Quadratmeter großen Grundstücks in der Geltinger Straße gab es in der Plieninger Kommunalpolitik schon vor weit über zehn Jahren. Vor dreieinhalb Jahren konkretisierte sich das alles, als im Rat über eine Bebauung abgestimmt wurde. Entstehen wird, wie schon mehrfach berichtet, ein ganz neues Bauquartier mit insgesamt 33 eher kleineren Wohneinheiten mit Zwei- bis Drei-Zimmer-Einheiten, die insbesondere zwei Eigenschaften mit sich bringen sollen: Bezahlbar sollen sie sein und speziell auch auf Seniorenbedürfnisse zugeschnitten sein. Darunter befinden sich auch zwei Wohngemeinschaften und drei Gäste-Appartement. Geplant sind insgesamt vier Gebäuden samt Tiefgarage. Es wird ein paar kleinere Geschäfte geben, ein Café, Praxisräume. Ein Projekt, wie es in Pliening noch nicht gab. Deshalb sprach Bürgermeister Roland Frick gestern beim symbolischen Spatenstich auch von einem „Meilenstein“ für Pliening.

Architektin hat schon Referenzen auf der Abtwiese in Hohenlinden

Umsetzen wird die Pläne die Architektin Regine Gaigl mit ihrem Team. Sie hat auch schon die Seniorenwohnanlage in Hohenlinden auf der Abtwiese umgesetzt. Vergleichbar seien die beiden Projekte jedoch nicht, sagte sie gestern der EZ. Jede Gemeinde habe schließlich ihre eigenen Vorstellungen und Bedürfnisse.

Erklärtes Ziel ist, eine durchmischte Struktur zu schaffen

Mehrfach berichtete unsere Zeitung schon im Vorfeld, weil auf dem Gelände zahlreiche archäologische und dabei nicht unbedeutende Funde gemacht wurden. Über 2000 insgesamt. Das allermeiste wurde geborgen. Verbleiben wird vorerst ein Brunnen, der später untersucht werden soll. Laut Bürgermeister Frick gebe es Überlegungen, einige geeignete Stücke zu sichern und den Plieningern zugänglich zu machen.

