Startschuss für 16 bezahlbare Mietwohnungen in Landsham

Von: Armin Rösl

Offizieller Auftakt mit Spatenstich: Plienings Bürgermeister Roland Frick (Mitte) mit Michael Schechner (li.) vom Bauamt und Architekt Udo Hübschmann. © Armin Rösl

Im Neubaugebiet Landsham-Süd baut die Gemeinde Pliening zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils acht Wohnungen. Die sollen zu günstigen Preisen vermietet werden.

Landsham – Wer auf der Verbindungsstraße von Grub nach Landsham fährt, sieht gleich nach dem Ortseingang auf der rechten Seite eine große Kiesfläche. Hier, am südwestlichen Rand des Neubaugebiets Landsham-Süd baut die Gemeinde Pliening seit gestern offiziell zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils acht Mietwohnungen. „Bezahlbarer Wohnraum“, lautet das Projekt. Gedacht beispielsweise für Angestellte der Gemeindeverwaltung, für Bauhofmitarbeiter oder für Kindergärtnerinnen, sagt Bürgermeister Roland Frick. Er sowie Projektleiter Michael Schechner vom Bauamt der Gemeinde und Architekt Udo Hübschmann haben am Dienstagmorgen als offiziellen Auftakt Spaten in die Erde gestochen. Laut Hübschmann ist die Fertigstellung der beiden Null-Energie-Häuser für Mitte 2023 geplant.



Fertigstellung für Mitte 2023 geplant

In den nächsten Wochen und Monaten werde die Verwaltung einen Kriterienkatalog ausarbeiten, anhand dessen man sich für eine der Wohnungen bewerben kann, kündigt Bürgermeister Frick an. Unter anderem werde das Projekt vom Kommunalen Wohnungsbauförderprogramm des Freistaates Bayern unterstützt, sodass die Wohnungen zu Mieten unter dem Marktpreis angeboten werden könnten. Genaue Beträge stünden noch nicht fest, so Frick. In den beiden Mehrfamilienhäusern werden laut Architekt Hübschmann Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen geschaffen.



Pliening: Nächstes Wohnprojekt schon in Sichtweite

In Pliening selbst plant die Gemeinde ebenfalls bezahlbare Mietwohnungen – auf dem sogenannten Bronnersberger-Grundstück zwischen Mitterweg und Weidachweg, nördlich der Tennisanlage. Dort sollen laut Planentwurf vier Häuser gebaut werden mit insgesamt circa 30 einkommensorientiert geförderte Mietwohnungen. In der nächsten öffentlichen Sitzung des Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderates Pliening soll der Satzungsbeschluss für diesen Bebauungsplan „Pliening Nord-West“ gefasst werden. Die Sitzung findet am morgigen Donnerstag im Rathaus (Sitzungssaal) statt und beginnt um 19.30 Uhr.

Im Juni 2021 gab es hierzu eine Sondersitzung des Ausschusses, in der die damals vorgebrachten Anregungen und Einwendungen von Anwohnern und Behörden behandelt wurden. Einige Anlieger kritisierten das Vorhaben, in einem Schreiben war von „befürchteter Ghettobildung“ die Rede und dass zu Lasten der Anwohner „Konfliktpotential vorprogrammiert“ sei.