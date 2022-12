2. Station: FC Bayern Fanclub aus Landsham auf Spendenübergabetour

Von: Armin Rösl

Scheckübergabe an „Krebskranken Kindern helfen“. © Privat

Traditionell in der Adventszeit verteilt der FC Bayern Fanclub „Rot für die Welt“ aus Landsham Spenden. Die zweite Station führte nun in den Landkreis Fürstenfeldbruck.

Landsham – Für die zweite Spende in diesem Jahr ging es für die Vorstandschaft des FC Bayern Fanclubs „Rot für die Welt“ aus Landsham (Gemeinde Pliening) in den Landkreis Fürstenfeldbruck. Dort trafen sich Vorsitzender Markus Uffinger und zwei weitere Vereinsmitglieder mit dem Vorstandsteam von „Krebskranken Kindern helfen e.V.“ in Maisach. Dort übergaben die Vorstandsmitglieder von „Rot für die Welt“ einen Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro. Der Betrag stammt aus Mitgliedsbeiträgen und Aktionen im Jahr 2022.



Landsham: Spenden für Verein „Krebskranken Kindern helfen“

Der Verein „Krebskranken Kindern helfen“ erfüllt und unterstützt Wünsche von Kindern während und nach Krankenhausaufenthalten. Besondere Spielsachen und Spiele, Computergeräte und Zubehör, aber auch therapeutische Reitstunden, ein schon lange gewünschtes Musikinstrument oder ein Erholungsurlaub für die Familie haben schon viel Freude bereitet und konnten dazu beitragen, ein wenig von Krankheit und Schmerz abzulenken und ein Lächeln in Kinderaugen zu zaubern. „Es wird dort geholfen, wo die Unterstützung der Krankenkassen aufhört“, informiert der Verein, der sich auch schon an Kosten für eine Spezialtherapie in den USA beteiligt hat.

Um Eltern mehr Freiraum für die intensive Betreuung ihrer kranken Kinder zu schaffen, bemüht sich der Verein außerdem um individuelle bedarfsgesteuerte Hilfen im Alltag.



Der FC Bayern Fanclub „Rot für die Welt“ hat es sich zur Tradition gemacht, in der Weihnachtszeit Geldspenden für soziale Projekte und Zwecke zu übergeben. Vorsitzender Markus Uffinger dankt allen Mitgliedern und Unterstützern für deren Beitrag. Die erste Spendenübergabe fand vor Kurzem in München statt.

