Straßenschutt nicht wiederverwertbar: Pliening muss 42.000 Euro für Entsorgung zahlen

Von: Armin Rösl

Schutt aus Straßenbauarbeiten muss die Gemeinde Pliening jetzt entsorgen. (Symbolbild) © Bildagentur Panthermedia/Sylvia Horst

Die Entsorgung von altem Straßenmaterial kostet die Gemeinde Pliening rund 42.000 Euro. Eine Wiederverwertung ist aufgrund von Fremdbestandteilen nicht möglich.

Pliening – Manchmal kann Straßenmaterial, das im Zuge einer Baumaßnahme ausgehoben worden ist, für andere Vorhaben wiederverwendet werden. Manchmal allerdings nicht. So einen Fall gibt es derzeit in der Gemeinde Pliening. Wie Bürgermeister Roland Frick (CSU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete, muss ein am Rande des Neubaugebiets Landsham-Süd zwischengelagertes Material fachgerecht entsorgt werden. Weil sich darin „mineralische Fremdbestandteile“ befinden. Das habe eine Untersuchung gemäß der Bundesbodenschutzverordnung ergeben.



Pliening: Schutt stammt aus Ottersberg und Landsham

Der Haufen Schutt beträgt laut Frick etwa 220 Kubikmeter, was in etwa 450 Tonnen entspreche. Eine gesundheitliche Gefährdung bestehe nicht und habe auch nie bestanden. Allerdings könne das Material nun mal nicht wiederverwendet werden. Dem Bürgermeister zufolge hat die Verwaltung sieben Entsorgungsfirmen angefragt. Sechs hätten das Material nicht übernehmen können, unter anderem aufgrund fehlender Zertifizierung. Eine Firma besitze sämtliche Voraussetzungen für die Entsorgung dieses Materials und habe ein Angebot unterbreitet. In der Gemeinderatssitzung nannte Roland Frick für die Entsorgungskosten inklusive Abtransport einen Betrag von rund 42.700 Euro.

Der Gemeinderat stimmte der Entsorgung zu. Wie Frick auf Nachfrage unserer Zeitung berichtet, stammt das Material aus zwei Straßenbauarbeiten: dem Bau des Fahrbahnteilers auf der Melchior-Huber Straße in Ottersberg (kurz nach dem Ortsausgang Richtung Poing) und der Errichtung einer Rechtsabbiegespur auf der Gewerbestraße in Landsham.

