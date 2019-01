Studie zu S-Bahn nach Pliening läuft

Ist eine neue S-Bahnline von der Messe München in Riem nach Pliening machbar? Das wird derzeit untersucht.

Pliening – Das bayerische Bau- und Verkehrsministerium hat auf Anfrage von Plienings Bürgermeister Roland Frick bestätigt, dass derzeit die Machbarkeit einer neuen S-Bahnlinie von der Messe München in Riem bis nach Pliening untersucht werde. Das teilte Frick in der Januar-Sitzung des Gemeinderates mit. Er berichtete von einem Telefonat mit einem für das Projekt zuständigen Mitarbeiters im Ministerium, der unter anderem gesagt habe, dass bereits erforderliche Untersuchungen auf den Weg gebracht worden seien. „Ziel der Untersuchungen seien die Prüfung der verkehrlichen Wirkung und bautechnischen Machbarkeit“, schreibt Frick in der Februar-Ausgabe des Mitteilungsblattes der Gemeinde Pliening.

In der Gemeinderatssitzung sagte er, dass er bzw. die Verwaltung im Dezember Informationen bekommen hätten, dass Grundstückseigentümer in Landsham vom Bau- und Verkehrsministerium ein Schreiben erhalten hätten bezüglich einer Machbarkeitsstudie für einen möglichen S-Bahnausbau mit Haltestellen in Landsham und Pliening (Endhaltestelle). Gemeinderatsmitglied Kurt Strehlow (SPD) berichtete, dass er ebenfalls von einem Landshamer Bürger über ein solches Schreiben in Kenntnis gesetzt worden sei. Das Rathaus, so Frick, habe allerdings bis dato keinerlei Informationen vom Ministerium erhalten. Was dem Bürgermeister sauer aufstößt, wie er in der Ratssitzung zugab.

Durch das Telefonat habe er versucht, Klarheit zu schaffen. Und gefordert, dass die Gemeinde Pliening künftig informiert wird, schließlich sei sie Teil der Planungen. Wie Frick mitteilt, erwarte dass Staatsministerium in der zweiten Jahreshälfte 2019 erste Ergebnisse zur Machbarkeitsstudie.

Wie berichtet, wurde 2016 in einem Workshop des Landkreises München zum Thema „Zukunftsvarianten ÖPNV“ unter anderem über eine neue S-Bahnlinie gesprochen, die von der Messe Riem über Aschheim, Kirchheim, Landsham nach Pliening führen könnte. Der Workshop war Teil der Studie „Perspektiven im öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis München“. Im Abschlussbericht der Studie, in der der Landkreis München in insgesamt fünf Teilräume untergliedert ist (Münchner Norden, Osten, das Hachinger Tal, Isartal sowie das Würmtal), heißt es zum Bereich Osten: „Ein überregionaler Anziehungspunkt ist die Messe München, für die eine bessere Flughafenanbindung wichtig wäre.“ Und weiter: „Für den Münchner Osten stellten die Experten zwei neue S-Bahnverbindungen vor: Neben der auch im Norden angedachten Nordring-Tangente von Unterföhring in Richtung Haar käme auch eine zweite Linie, die die Messe über Aschheim mit Pliening im Landkreis Ebersberg verbinden könnte, in Frage. Auch eine Erweiterung in Richtung Markt Schwaben und damit in Kombination mit dem Erdinger Ringschluss weiter zum Flughafen wäre denkbar.“ Um kurzfristige Lösungen zu schaffen, heißt es weiter, „könnte die Linienführung auch über einen Busvorläuferbetrieb, z.B. mit Schnellbuslinien, verwirklicht werden.“

Die Studie ist im Internet zu finden auf der Seite www.landkreis-muenchen.

de/themen/mobilitaet/oepnv/oepnv-studie.